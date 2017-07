García León rodará 'Los europeos' Rodaje de la película 'Los muertos no se tocan, nene' en el Café Moderno de Logroño, con José Luis García Sánchez (con abrigo rojo), padre de Víctor García, dirigiendo. / FERNANDO DÍAZ La adaptación de la novela de Rafael Azcona cuenta con guion de Bernardo Sánchez DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 21 julio 2017, 10:47

Una nueva obra de Rafael Azcona (Logroño 1926-Madrid 2008) será llevada al cine. En este caso el proyecto se basa en la novela 'Los europeos' (Tusquets, 2006), cuya adaptación ha sido realizada por el guionista y profesor de la Universidad de La Rioja Bernardo Sánchez. La historia cuenta la peripecia de un delineante madrileño 'arrastrado' por el hijo de su jefe a Ibiza, donde descubren la fiesta y el sexo. Ambientada en los años 50, 'Los europeos' es una comedia que sorteó la censura hace más de medio siglo y que fue reescrita y reeditada por Azcona hace once años.

La última adaptación al cine que se realizó de una obra de Azcona fue 'Los muertos no se tocan, nene', dirigida por José Luis García Sánchez y producida por Juan Gona. Para el nuevo proyecto de 'Los europeos' las tareas se han trasladado a la descendencia de estos dos protagonistas puesto que el director del largometraje será Víctor García León (hijo de García Sánchez y Rosa León) y el productor, Jaime Gona (hijo de Juan), junto a Enrique López. «Aún estamos en la primerísima etapa de preproducción de la película y, de momento, no queremos oficializar a los medios nada sobre 'Los europeos'», ha declarado el productor de la película a Diario LA RIOJA.

No obstante, Jaime Gona ha confirmado que el deseo de su productora es que el rodaje de la película comience en abril de 2018 y este se realizará en Madrid, Barcelona y la isla balear Ibiza, por lo que, al contrario que en 'Los muertos no se tocan, nene', parece que Logroño no será escenario del largometraje. Lo que sí ha confirmado Gona es que los protagonistas confirmados de la película serán los célebres actores Raúl Arévalo y Juan Diego Botto.

«Película más ambiciosa»

El director de 'Los europeos', Víctor García León, madrileño de 39 años, se encuentra en estos momentos promocionando su última película, 'Selfie', después de haber estrenado diez años atrás 'Vete de mí', protagonizada por los actores Juan Diego y Juan Diego Botto. Por otra parte, Bernardo Sánchez, logroñés de 56 años, ya trabajó como adaptador al cine de 'Los muertos no se tocan, nene' (2011) y de 'El pisito' al teatro, ambas obras de Azcona.

'Los europeos' contará con apoyo de RTVE. La adaptación cinematográfica de Azcona será una de las doce películas cuyo apoyo ha sido confirmado por la radio y la televisión pública española, junto a otras como 'Campeones' de Javier Fésser. Precisamente en una entrevista concedida al programa de Radio 3 'El séptimo vicio' Víctor García León ha advertido que 'Los europeos' va a ser «una película más ambiciosa, industrialmente», que las que ha dirigido él anteriormente. «Estamos levantando la financiación. La novela es fantástica, la historia de dos señores que viven en Madrid una vida horrible, gris y asexuada y se van a Ibiza cuando empieza a abrirse la cosa, ven a europeos, follan, beben... y todo en maravilloso y, conforme avanza la película, te demuestra que estamos incapacitados para ser europeos», describe García León.