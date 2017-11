Galardón global en Londres Fernando Reinares y Ali Soufan posan con sus obras premiadas, en el Royal United Services Institute de Londres. :: M.A. El catedrático riojano Fernando Reinares, finalista del 'Airey Neave Memorial Trust' MARCELINO IZQUIERDO Viernes, 24 noviembre 2017, 01:01

El libro 'Al-Qaeda's Revenge. The 2004 Madrid Train Bombings', del catedrático riojano Fernando Reinares, ha sido reconocido como uno de los dos mejores ensayos sobre terrorismo y antiterrorismo publicados en lengua inglesa en todo el mundo del último año. Así lo han reconocido los miembros del jurado del Airey Neave Memorial Trust con motivo de una solemne ceremonia celebrada, junto al Parlamento británico en Londres, en la sede del Royal United Services Institute, institución oficial que aglutina a lo más selecto de los servicios de seguridad, defensa e inteligencia en el Reino Unido.

El jurado de esta edición 2017 estuvo formado por muy destacadas personalidades de los ámbitos académicos y veteranos responsables de los servicios de seguridad e inteligencia del Reino Unido: sir David Veness, Ed Butler, Michael Bottenheim, Sir David Omand y el profesor Michael Clarke. Tras una selección inicial de más de 30 libros, el jurado eligió una decena, que se redujo finalmente a cuatro. En la noche del pasado miércoles se distinguió a dos de ellos: 'Anatomy of Terror. From the Death of Bin Laden to the Rise of Islamic State', del famoso experto estadounidense Ali Soufan, y la mencionada obra de Fernando Reinares.

Este reconocimiento al catedrático logroñés se suma a otros, como el elogioso artículo de , que calificó la obra como «un impresionante trabajo de investigación». Bruce Riedel, director del Proyecto sobre Inteligencia de la Institución Brookings, escribió asimismo que se trata de «uno de los libros más importantes sobre terrorismo islámico radical en Europa y Norteamérica desde el 11 de septiembre».

'Al-Qaeda's Revenge' fue publicado a inicios de año por la prestigiosa Columbia University Press, de Nueva York, y presentado en el Woodrow Wilson Center, en Washington, el pasado abril, y cuya introducción está fechada entre el Monasterio de Valvanera y la Ciudad Vieja de Jerusalén. Este ensayo tiene como referente el libro '¡Matadlos! quien estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España', publicado en español por Galaxia Gutenberg.

Fernando Reinares es director del Programa sobre Terrorismo Global en Real Instituto Elcano, catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, y catedrático adjunto en la Universidad de Georgetown, en Washington.