«Freedonia significa libertad para hacer las cosas a nuestra manera» El grupo Freedonia. :: l.r. La banda madrileña ofrece un sonido propio, actúa como mínimo con nueve músicos y cuenta con el apoyo del público desde sus inicios Israel Checa Batería del grupo Freedonia S.S.J. LOGROÑO. Sábado, 6 enero 2018, 10:21

La apuesta de Freedonia resulta más que efectiva: buenas canciones y directos que enganchan con un nutrido grupo de músicos sobre el escenario. Hablamos con su batería Israel Checa.

-¿Por qué os llamáis Freedonia?

-Fue uno de los nombres que se propusieron hace ya unos once años. Quizá ese nombre significa la libertad que tenemos a la hora de hacer las cosas a nuestra manera.

-¿Qué ofrecéis musicalmente?

-En principio muchos instrumentos (risas) porque somos ocho más Maika (cantante) en el escenario. Nueve como mínimo independientemente de que en algunos conciertos podamos llevar coristas y lleguemos a los quince músicos. Aparte de esa cantidad buscamos, como cualquier banda, un sonido propio, compartirlo, evolucionar y seguir otros 11 o 22 años más si puede ser.

-¿Cómo se lleva el hecho de ser tantos músicos en el grupo?

-Lo cierto es que nos llevamos muy bien porque son muchos años y hemos aprendido a que cada uno tenga su pequeña parcela. Como dice nuestro compañero Fran, cada uno tiene su superpoder. También es verdad que para llevarnos bien ha sido clave la falta de liderazgo. En Freedonia trabajamos siempre con la mejor idea que surja en cada momento. Vamos planteando entre todos los temas que tenemos sobre la mesa y casi siempre lo solucionamos así, el que tenga la mejor idea pues vamos a por ella. Un día la tienes tú y otro día otro. Quizá eso hace más fuerte la asociación, pensamos y remamos todos en la misma dirección.

-¿Qué destacarías de vuestros conciertos en directo?

-Hay muchos matices. Intentamos que los directos no solo se caractericen por baile sino por muchos sentimientos y cada canción te arrastra a un sitio. Destacaría la energía. Maika en directo es un aluvión de energía en todo su esplendor, quizá ese es el punto más llamativo.

-Se os considera un referente del soul y funk ¿qué opinas de esto?

-Realmente no somos funk, si que es un 'sambenito' que se cuelga, igual que tampoco bebemos solamente del soul. Quizá en nuestros inicios, en el primer disco sobre todo, nos influenciaba el soul más antiguo. A día de hoy, después de tantos años, el soul está dentro de nosotros pero bebemos desde bandas sonoras hasta videojuegos y música de todo tipo. Esa es la realidad de Freedonia más que encasillarnos sólo en soul o funk.

-Shenobi es el tercer álbum de Freedonia, publicado en mayo de 2017 ¿cómo está funcionando?

-Muy bien tanto por parte de los mecenas que fueron los productores del disco como por el público en general. Estamos vendiendo bastante, eso es una buena señal, y en los conciertos se está viendo por parte del público una buena aceptación.

-¿Funciona la fórmula del micromecenazgo?

-Funciona porque aquí estamos. Después de once años no nos ha llegado ninguna compañía para ofrecernos un contrato discográfico o no hemos tenido contacto con compañías, grandes o pequeñas. Si no hubiera sido así, por el micromecenazgo, la banda no hubiera salido. Desde el principio empezamos a ver que los conciertos se llenaban y había cada vez más gente que nos pedía el disco. Decidimos ver si esas ganas del público eran reales. Pusimos en marcha el primer crowdfunding (campaña para conseguir mecenas) en el primer álbum y funcionó muy bien. Gracias a eso el segundo lo pudimos producir nosotros. En el tercero volvimos a ver si toda esa comunidad que generamos en los dos primeros discos seguía ahí. Con el micromecenazgo hemos podido editar un disco doble, 'Shenobi', como queríamos, grabado en analógico.

-¿Conocéis el festival Actual?

-Si y estamos muy contentos, será nuestro primer concierto del año. Tuvimos la suerte de conocer a todo el equipo en Madrid y la verdad es que son encantadores. Ese concepto que llevan de intentar acercar al público una música fuera de machismos nos parece muy interesante.