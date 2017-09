Un folletín pretencioso de Wenders para abrir el Festival de San Sebastián 'Inmersión' resulta tan ambiciosa en sus pretensiones como fallida en sus lecciones de ciencia y geopolítica OSKAR BELATEGUI Sábado, 23 septiembre 2017, 00:31

san sebastián. Bienvenidos a San Sebastián, donde el precio medio de la habitación de hotel durante el festival ha subido este año un 30% hasta alcanzar los 252 euros de media, según el portal Trivago. Las hordas de turistas que colapsan la Parte Vieja también tendrán parte de culpa de que cada nueva edición del festival de cine esta ciudad resulte más cara y masificada. Hay bares de pinchos en los que se reserva un trozo de barra. No es broma. Y el glamur de ver a John Malkovich, presidente del jurado, sacando dinero de un cajero automático atrae todavía a más visitantes estos días.

San Sebastián alzó ayer el telón de su 65 edición con una película de conveniencia. 'Inmersión' está dirigida por Wim Wenders, paradigma de la modernidad y estandarte del nuevo cine alemán en los 70 y 80. Un autor de prestigio, erigido en conciencia del cine europeo, que en los últimos años atesora una filmografía errática, acertando en el documental -'La sal de la tierra', 'Pina'- y desbarrando en la ficción -'Todo saldrá bien', 'Palermo Shooting'-. Coproducida entre Alemania, Francia y España, 'Inmersión' no va a devolvernos al autor de obras maestras como 'París, Texas' y 'Cielo sobre Berlín', que en algún momento de los 90 perdió la inspiración.

A cambio, este drama amoroso enmarcado en un mundo convulso ha traído a San Sebastián a su protagonista femenina, Alicia Vikander, ganadora del Oscar por 'La chica danesa', envidiada pareja de Michael Fassbender y nueva Lara Croft. Su estatus de película inaugural se debe solamente al relumbrón de su director y actriz. Ambiciosa en su discurso y supuestamente arrebatadora en lo emocional, pretenciosa y fría como las aguas del Atlántico en las que se enmarca parte de la acción, 'Inmersión' llegará a los cines españoles el 2 de febrero tras el varapalo crítico recibido en el festival.

'Love Story' en los tiempos del yihadismo, podría ser la sinopsis de este romance que presenta a dos personajes con los que Vikander y McAvoy hacen lo que pueden. Ella es una biomatemática volcada en investigar las profundidades marinas (ahí es nada); él, un espía británico que lucha contra Al-Qaida bajo la tapadera de trabajar como ingeniero hidráulico para una ONG. El flechazo surgirá durante un fin de semana en un encantador hotel de la costa atlántica francesa. Después, ella afronta el reto de descender en submarino a profundidades inalcanzables para revolucionar la ciencia. Él será secuestrado por los yihadistas en Somalia.

'Inmersión' se hace llevadera en el largo 'flashback' que cuenta el surgimiento del idilio, cuando esta atractiva pero improbable pareja se entrega a la pasión a pesar de los secretos que se guardan. El personaje de McAvoy, exsoldado, hombre de acción, no le cuenta su verdadero oficio a su amada. Así que cuando este no responde a sus llamadas durante su cautiverio, ella se tortura porque piensa que ya no quiere saber nada. Wenders nos da lecciones de ciencia y de geopolítica. Salta de la flora y fauna de las profundidades a los países africanos radicalizados por el islam.