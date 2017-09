Foo Fightes presentan su nuevo disco «impregnado de lo que ocurre alrededor» Foo Fighters presentan en Barcelona su disco 'Concrete and Gold'. / R. C. La banda californiana eligió Barcelona para dar a conocer en un concierto privado los temas del álbum 'Concrete and Gold' MÓNICA BERGÓS BARCELONA. Domingo, 24 septiembre 2017, 00:22

Dave Grohl, exbatería de Nirvana y líder de Foo Fighters, considerada por la revista 'Rolling Stone' como la mejor banda de rock americano de los últimos 20 años, ha elegido Barcelona para hacer la presentación europea de su nuevo álbum 'Concrete and Gold'. Ayer, unos pocos afortunados pudieron disfrutar de un espectáculo privado en la sala Barts, en la que los rockeros estadounidenses ofrecieron los temas del disco, entre los que destacan 'Run' y 'The Line'.

En una entrevista previa al concierto, el guitarrista Pat Smear, quien también tocó con la legendaria Nirvana, y el teclista Rami Jaffee, explicaban que han intentado hacer un disco diferente a los anteriores. «Seguramente lo hemos conseguido, porque todos nos dicen que suena distinto, aunque por supuesto se nos sigue reconociendo». Para Rami, el álbum combina «temas duros con otros suaves e incluso tiene temas que son suaves y duros a la vez. Tienes a una guitarra sucia por un lado, y por el otro la voz súper dulce. La verdad es que el resultado de esa combinación es fantástico».

El disco ha recibido excelentes críticas en Estados Unidos. En especial el tema 'The Line', todo un bombazo, definido por el líder de la banda como «una búsqueda de esperanza en este día y esta edad en la que sientes como si estuvieras luchando por tu vida a cada momento y todo está al límite». Pat y Rami no desmentían la relación del tema con la actual situación política en Estados Unidos y la elección de Donald Trump como presidente. «Por supuesto que nuestros temas se impregnan de todo lo que ocurre alrededor. No somos ajenos a ello».

¿Son Foo Fighters la prueba de que el rock and roll todavía sigue vivo? «Buf, no lo sabemos. Desde hace tiempo hay quien dice que el rock ha muerto, pero no lo vemos así. Lo que pasa es que es mucho más fácil hacer música con un ordenador que al estilo tradicional», comenta Rami. Pat añade: «siguen existiendo muchísimas bandas de rock. El problema es que muchas no son conocidas, pero el circuito existe y tiene muchos seguidores».