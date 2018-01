'Fiestas locas' como ésta El próximo 7 de abril se celebra un macroconcierto en el Palacio de los Deportes con 'viejas glorias' de la música dance de los años 90 DAVID FERNÁNDEZ LUCAS LOGROÑO. Jueves, 25 enero 2018, 01:07

Hace unos años no había discoteca o bar donde no se parara el mundo cuando sonaba un 'didilalala' (que en realidad es un 'Dee Dee Na Na Na' según la letra original). Todo el mundo se ponía en formación y saltito para adelante, saltito para atrás daban rienda a su imaginación. Sin complejos. Sábado por la noche era el 'Saturday Night' de Whigfield.

Hace unos años cuatro tipos se movían moviendo sus abanicos con unas hombreras tan imposibles como sus bailes. Y pusieron de moda otra vez Ibiza. O al menos eso creían los extintos y renovados Locomía.

Hace unos años un señor de la radio llamado Paco Pil se le ocurrió gritar tres palabras mezcladas sin sentido: «¡Sensibles!...¡A Volar!... ¡Adelante!». Y ponía en éxtasis a todo el personal que pululaba los lugares nocturnos y las fiestas de pueblo dándolo todo.

Las generaciones que tienen ahora más de treinta años corrieron a comprar el disco de una rubia que se presentaba como 'Rebeca, tu mejor amiga' y se dedicaba a cantar que su novio era 'duro de pelar' sin que nadie se escandalizase.

Y en los veranos de los 90 era habitual ponerse gafas de sol y cantar sin ruborizarse estrofas tan perfectas como «Tu piel morena sobre la arena, nadas igual que una sirena» que dejaron para la poesía musical los catalanes Viceversa.

Todo esto sucedía hace 30 años. Y volverá a ocurrir el próximo sábado 7 de abril en el Palacio de los Deportes a partir de las diez y media de la noche.

Porque a falta de un festival primaveral en La Rioja, la promotora La Locura trae a 'viejas glorias' del tecno y lo que no es tecno para disfrute de los que ya peinan canas si tienen pelo y a mostrar a las nuevas generaciones cómo se las gastaban sus padres.

Junto a estas cuatro propuestas también vienen Snap!, Double You, New Limit, Ku Minerva. Habrá DJ entre actuación y actuación. Risas y mucho 'Remember' amenizado por el propio Paco Pil. Las entradas ya están a la venta para recordar que hace unos años, en los 90, el reggaeton y el electrolatino no existía y se bailaba con más gracia.