La fibra óptica permite a las operadoras tener el equipo al día

La alerta dada por el FBI sobre el peligro de un ataque con un programa maligno a los 'routers' no es la primera ni será la última que se efectúe desde un organismo encargado de velar por la seguridad. Ante el peligro el FBI recomienda reiniciar los 'routers'. «Siempre es conveniente no sólo reiniciar el 'router' regularmente sino, lo que es más importante, también mantenerlo actualizado con el último 'firmware', porque es mediante estas actualizaciones como los fabricantes solucionamos rápidamente este tipo de amenazas», señala Anselmo Trejo, director de marketing y comunicación de D-Link Iberia. Este responsable explica que no se tiene constancia de que sus equipos se hayan visto afectados por VPN Filter.

Además, asegura Trejo que con el auge de la fibra óptica, casi todos los hogares e incluso las pequeñas empresas tienen el 'router' que ha instalado la operadora de telecomunicaciones. «Es la propia operadora la que se encarga de actualizar el 'firmware' para protegerlo frente a las últimas amenazas o reiniciar el 'router' en remoto si es necesario», explica, por lo que los fabricantes «casi no entramos en juego una vez que hemos personalizado un 'router' para un determinado ISP y, desde ese momento, tanto la seguridad del mismo como el soporte técnico dependen de la operadora, no del fabricante».

En cualquier caso, y aunque España no parece ser de los países más afectados por la aparición de este 'malware', conviene recordar que la mejor medida de protección es estar siempre actualizado todos los equipos. Muchas de estas actualizaciones lo que hacen es, precisamente, solucionar posibles agujeros por los que los atacantes intentan acceder de forma ilegal.