El Festival Iberoamericano de Teatro da el salto a Logroño 'Yo cual Delmira', de la uruguaya Verónica Mato. / FITLO Nace FITLO, un encuentro pionero en España con nueve compañías de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y La Rioja, del 1 al 8 de septiembre JONÁS SÁINZ LOGROÑO. Lunes, 21 agosto 2017, 09:53

Teatro como corriente cultural sin fronteras y lugar de encuentro internacional; y acaso teatro como patria. El Festival Iberoamericano de Teatro, un encuentro escénico itinerante que se celebra desde 2014 en circuitos independientes desde Argentina hasta México, va a dar el salto trasatlántico por primera vez abriendo en La Rioja una puerta a España y Europa. Nace así FITLO, I Festival Iberoamericano de Teatro de Logroño, que va a celebrarse del 1 al 8 de septiembre en la capital riojana y que pretende ser el nexo de unión entre gentes de teatro de ambos continentes. De la patria del teatro.

Serán ocho días de teatro con actuaciones de sendos grupos procedentes de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia y uno más de Logroño. Habrá además charlas, debates, talleres formativos y otras actividades complementarias con participación y testimonios de diversos creadores iberoamericanos independientes. Independiente es también el propio festival, una iniciativa de la asociación cultural La Carcoma Durmiente, que reproduce en Logroño un modelo de encuentro similar a los organizados en Iberoamérica por el Corredor Latinoamericano de Teatro (CLT).

'Paqui y las otras' de Alpiste (Logroño); 'Frutos secos', de Noel Almenares (Argentina) y 'Marieta Navas' de 'La Máquina' (Colombia). / L.R.

Como explica el dramaturgo argentino-riojano Jorge Tesone, su coordinador, «el proyecto posee cuatro factores relevantes que configuran una interesante puesta en valor: el carácter particular de la plataforma que realiza el festival, la modalidad itinerante del evento, la transversalidad de campos y redes que se entrecruzan en el proyecto y el gesto curatorial integrador del festival».

Nueve grupos de seis países

Ocho funciones teatrales en la Sala Gonzalo de Berceo y una más en el Café La Luna conforman el grueso de la programación. De Logroño, abre el programa la compañía Alpiste Teatro (el viernes 1 de septiembre), única representación española en el festival, con 'Paqui y las otras', un drama escrito y dirigido por Francisco Larrea 'Larry' y coprotagonizado junto a Jéssica Azofra, sobre una mujer que sale de la cárcel tras quince años de condena por el asesinato de sus dos hijos.

De Argentina, Noel Almerares presenta (sábado 2) 'Frutos secos', escrita y dirigida por Alicia Toker, una sucesión de historias y personajes recreados por un solo actor sobre la destrucción que producen la individualidad y la imposibilidad del vínculo afectivo con los otros.

De Colombia, La Máquina Poética, compañía de la dramaturga, directora y actriz Claudia Tobo, pone en escena (domingo 3) 'Mariela Navas', el relato vital de una campesina del norte del país desplazada por la guerra y refugiada en uno de los cordones de miseria de Bogotá.

De Chile, la compañía La Criatura (lunes 4) viene con 'Pichanga', un relato biográfico de Cristian López, un joven actor de los barrios periféricos de Santiago, que quiso ser del fútbol y la vida le llevó a cambiar las canchas por las barricadas y más tarde por las tablas del teatro.

De Uruguay, la dramaturga y actriz Verónica Mato hace (martes 5) 'Yo cual Delmira', un espectáculo que revisa a través de cuatro personajes femeninos la obra de la poetisa Delmira Agustini cien años después de su muerte y reflexiona sobre los derechos de las mujeres, que hoy siguen siendo vulnerados.

De Brasil, el grupo Dos Dois representa (miércoles 6) 'Carolina, de Lorca', con la actriz y bailarina Carolina Correa en un espectáculo de humor y drama inspirado en el universo de la maternidad que discute los puntos cruciales que determinan cambios en el comportamiento de la mujer y de la vida familiar.

'Pichanga', de La Criatura (Chile); 'Una furia patria', de Canibal (Argentina y 'Carolina, de Lorca', del grupo brasileño Dos Dois. / L.R.

También de Chile (y también el miércoles 6), Al Margen Teatro ofrece una creación que enlaza lo poético, lo musical y lo dramático con la puesta en escena a cargo de Héctor Fuentes y Alejandra Albornoz de los poemas más conocidos de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Antonio Machado y Mario Benedetti.

De Argentina (jueves 7), Natalia D'Anunnzio trae 'Una', un encuentro íntimo y experimental con la identidad, con lo que no se define, con lo que parece que es, con lo que es pero no parece, con el tiempo y aquello que fue o no.

Y de Argentina otra vez, Grupo Caníbal clausura (viernes 8) con 'Una furia patria', cuatro actores dirigidos por Mauro Molina en una obra en la que el museo público del teatro nacional agoniza sin presupuesto ni visitantes ni programas; una reflexión sobre la desculturalización rampante y global.

Debates, talleres y expresión

Pero el FITLO tendrá también actividades paralelas orientadas a la formación expresiva y escénica y al debate sobre cuestiones profesionales, desde la creación hasta la distribución. Por un lado habrá encuentros de programadores y la presentación del Corredor Latinoamericano de Teatro (día 4 en La Gota de Leche); un café con creadores (día 5 en el Ateneo Riojano); y la presentación de Aescena (Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de La Rioja) con debate sobre métodos de producción (día 7 en la Gota de Leche).

Y por otro, los talleres: 'teatro testimonial', con la colombiana Claudio Tobo (día 4 en el Centro Cultural Ibercaja); 'cuerpo en conflicto', con el argentino David Páez (día 5); 'conciencia física y confianza escénica', con el argentino Yannick du Plessis (día 6); y 'el cuerpo vivo', con Jorge Tesone (día 8 en la Gota).

De esta serie de experiencias, la argentina Natalia D'Anunnzio creará una de danza-teatro abierta a la participación del público en el Parque del Ebro (día 6). Será la expresión más libre del encuentro cultural que aspira a ser FITLO.