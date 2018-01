«Esta feria es el mejor escaparate de la cocina a nivel internacional» El heladero logroñés Fernando Sáenz Duarte. :: alberto ferreras Fernando Sáenz Duarte ha presentado en Reale Seguros Madrid Fusión ponencias y concursos P.G.M. Jueves, 25 enero 2018, 01:07

madrid. La XVI edición de Reale Seguros Madrid Fusión, que terminó ayer, ha vivido tres intensísimas jornadas de ponencias, talleres y concursos de todo tipo. Uno de los riojanos más implicados con el evento es el heladero Fernando Sáenz Duarte, que conoce sus entrañas desde todos los ángulos, como ponente, público y este año como presentador de diferentes actividades. «Está siendo bastante diferente y enriquecedor. Durante muchas ediciones he sido uno más en el público, después he estado con dos ponencias en el auditorio y un taller técnico. Cuando vienes con un proyecto pasas los nervios de la responsabilidad y al presentar el trabajo de otros compañeros te das cuenta de los nervios que viven y de la ilusión que depositan en cada uno de sus trabajos», relataba ayer.

Fernando expresa que esta feria es la más importante del mundo de la gastronomía: «El retorno que he encontrado con los trabajos que he presentado ha sido impresionante; es la mejor plataforma que existe en el ámbito de la gastronomía para dar relevancia a tus ideas». A su vez expresa que es un reflejo de lo que pasa en la culinaria mundial: «Se habla mucho de que ha decaído el nivel de creatividad, pero la realidad que es un reflejo de lo que pasa en la cocina. También desde de la organización se está primando la apuesta por cocineros jóvenes con nuevas ideas y gente que ha venido de otros países con propuestas gastronómicas muy potentes. Se busca un equilibrio entre los nombre consagrados y las nuevas promesas».

La presencia riojana en el congreso no ha sido tan relevante como en pasadas ediciones: «Este año ha estado Joaquín Aragón en el espacio de Logroño en 'Saborea España' y Antonio Pérez en el concurso de las croquetas. Se me hace poco porque La Rioja es uno de las regiones españolas con más fuerza en la gastronomía y me gustaría ver por aquí a más cocineros, proyectos e ideas de éxito que están funcionando en nuestra tierra. A lo mejor es cuestión de que nos organicemos de otra forma porque La Rioja, con el vino y su gastronomía, tienen muchos argumentos para gozar de más relevancia en este evento».