Félix Caballero presenta hoy '20 riojanos del siglo 20' El periodista riojano, afincado en Galicia, repasará en Santos Ochoa las biografías de paisanos que destacaron en la última centuria B.B. Jueves, 3 mayo 2018, 00:39

Logroño. El periodista y escritor riojano, pero afincado en Galicia desde 1991, Félix Caballero Wangüemert presenta esta tarde (19.30 horas) en el Espacio Santo Ochoa su último libro, '20 riojanos del siglo 20' (Ediciones Emilianenses). En el volumen, Caballero recoge dos decenas de semblanzas biográficas de otras tantas personalidades de nuestra región durante la pasada centuria y que destacaron en diversos campos alcanzando un reconocimiento nacional e incluso internacional.

Como el mismo autor reconoce en la introducción, la lista podría haber sido más amplia pero la selección no ha sido caprichosa: «Son veinte y no treinta o cuarenta porque el número de escogidos me permite el juego de palabras del título (el libro nace con la vocación de ser el arranque de una trilogía de la que formarían parte un total de 60 biografías con '19 riojanos del siglo 19' y '21 riojanos del siglo 21') y, sobre todo, porque me ha permitido conocerlos mejor».

No todos los que aparecen en el libro son riojanos de nacimiento, aunque sí de adopción (Fidel García) o de filiación (los padres de Roberto Bodegas eran riojanos, así como la madre de Raquel Meller y el padre de Rubio Dalmati).

La variedad de campos en los que ejercieron su actividad es notable: el periodismo (Horacio Sáenz Guerrero), la filosofía (Gustavo Bueno), la religión (Fidel García y Eduardo Martínez Somalo), la literatura (María Lejárraga y María Teresa León), el cine (Rafael Azcona y Roberto Bodegas), la pedagogía (Manuel Bartolomé Cossío y Julián Rezola), el arte (Daniel González y Alejandro Rubio Dalmati), la música (Raquel Meller, Pepe Blanco, Soledad Bravo y Chema Purón) y la ciencia y la técnica (Julio Rey Pastor, Ramón Castroviejo, Ángel Martín Municio y Manuel Jalón).