Fallece Edwin Hawkins, creador del himno de góspel 'Oh, Happy Day'

El cantante de góspel Edwin Hawkins, famoso por su emblemática canción 'Oh, Happy Day', falleció el lunes en su casa de Pleasanton (California) a los 74 años a causa de un cáncer de páncreas, informó ayer 'The New York Times'. Desde muy pequeño, Hawkins comenzó a actuar en iglesias. En 1970, 'Oh Happy Day' le valió un Grammy a la mejor actuación soul góspel, el primero de los cuatro que consiguió el cantante a lo largo de su carrera.