Fallece Dolores O'Riordan, la voz de 'The Cranberries'

Según informa su representante, la intérprete ha fallecido de forma repentina

Este lunes saltaba la noticia, Dolores O'Riordan, la cantante de 'The Cranberries', había fallecido a los 46 años.

'Zombie' fue la canción que llevó a la fama al grupo de O'Riordan, a la que seguirían otros grandes éxitos con canciones como 'Ode to my family', 'When you're gone', 'I can't be with you', 'Salvation', 'Free to decide', 'Promises', 'Animal instinct', entre otros éxitos, en muchas ocasiones autobiográficos.

Después de casi 7 años de inactividad, el grupo The Cranberries se reunió para hacer una gira mundial que comenzó en diciembre de 2009 y que finalizó en noviembre de 2010. Esta gira llevó a la banda por tercera vez a Latinoamérica; entre los países visitados estuvieron Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, México y Brasil.

En el 2007, la cantante comenzó su carrera en solitario, pero debió cancelar siete presentaciones debido a una enfermedad, terminando anticipadamente la gira.

Según ha informado su agencia de publicidad en un comunicado, la intérprete ha fallecido de forma repentina.

La artista se encontraba en Londres, en una sesión de grabación, pero no se conocen más detalles.