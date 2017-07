Ezcaray recuerda a Cifu Antoni Juan Pastor y Jesús Pérez-Caballero, durante la presentación ayer del libro. :: albo El festival de jazz incluyó ayer la presentación de la biografía de Juan Claudio Cifuentes JAVIER ALBO Santo Domingo Domingo, 16 julio 2017, 12:56

Juan Claudio Cifuentes, 'Cifu', pasó ayer por el festival de jazz de Ezcaray. Lamentablemente, no en persona. Un ictus se lo llevó un 17 de marzo del año 2015 para desconsuelo de muchos, incluida la música jazz, algo más huérfana al perder a uno de sus principales valedores. No obstante, hay personas que nunca se van del todo porque la huella que dejan les hace de alguna manera inmortales. Y éste es su caso.

El festival que tantas veces presentó incluyó en su programa de ayer la presentación del libro 'Juan Claudio Cifuentes, una vida de jazz, una vida con swing', por su autor Antoni Juan Pastor. «Para mí, él era un ídolo dentro del mundo de la divulgación y responsable en parte de mi afición al jazz y de la de varias generaciones. Le conocí por un libro que hice sobre la Rioja Alavesa y se me ocurrió, estando en vida, escribir sus memorias, pero desgraciadamente no pudo ser: Más adelante me puse en contacto con la familia para hacer el libro en el formato actual», explicó Pastor.

LOS ACTOS PARA HOY Daniel Bahamón Quarter. Daniel Bahamón (saxofón alto y composición), Jonathan Aguirre (piano), Danny Mera (bajo eléctrico) y Gustavo Hueje (batería). En la plaza de la Verdura. Concierto del cuarteto del King Solomon Hicks . King Solomon Hicks (guitarra, voz), Norman Paul Edwards Jr. (batería), Kirk Yano (bajo eléctrico) y Willian Gorman (hammond B3). En el parque de Tenorio.

Si antes de escribirlo Cifuentes era para él el número uno en la difusión del jazz en España, mientras trabajaba en él se encontró, además, con «un gran ser humano». «Es cierto que era una persona con muchas cualidades y habilidades para ser lo que fue, pero lo más destacado sería su personalidad y lo mucho que era querido por muchísima gente», añadió.

Marcado por el jazz

Durante su labor de recopilación de información fueron diversas las cuestiones que llamaron la atención del autor del libro. «Él nació en París y eso determinó que tuviera una afición muy temprana al jazz, pero el escenario del jazz que él se encontró cuando vino a España con 20 años en la década de los 60 para mí ha sido un descubrimiento, porque había muy poco escrito sobre eso», relata. También resalta Pastor, como otro aspecto interesante, las reacciones que desencadenó el cese del programa de TVE 'Jazz entre amigos', que duró siete años. «Fue, realmente, algo digno de mención», indica. Y, por otra parte, también subraya la «reinvención de Cifu a los 50 años, como un divulgador 'freelance'. Es importante que la gente sepa que después de esa edad nunca tuvo ningún contrato laboral y, a pesar de ello dedicó toda su vida al jazz».

El libro, de 416 páginas, es más que una biografía; es, también, un viaje por la historia y devenir del jazz en España de la mano de quien siempre despedía sus programas con la frase: «Besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos».

El animado concierto de Ray Gelato & The Enforcers y el de Alberto Arteta Group completaron ayer el programa de un festival al que hoy pondrán el broche Daniel Bahamón Quarter y el cuarteto de King Solomon Hicks.