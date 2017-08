Ezcaray inaugura La Arboleda del Sur

Víctor Erice rodó la primera parte de su película 'El Sur' en Ezcaray en el invierno de 1982 y 1983. Allí encontró una hermosa casa alejada del pueblo, con una singular veleta, que inmortalizó en celuloide para la eternidad, al igual que la arbolada avenida en la que se encuentra. Es una casa que perdura intacta en la carretera hacia Zorraquín y Valgañón, por donde pedaleaba en su bicicleta la niña Icíar Bollaín. Erice, entonces, daba forma a una nueva película tras ganar la Concha de Oro en San Sebastián con 'El espíritu de la colmena' en 1973. El productor de 'El Sur' fue Elías Querejeta, quien años antes había convencido a sus compañeros de la Real Sociedad para financiar otro largometraje, 'Viridiana', de Buñuel.

En recuerdo y homenaje a la película de Víctor Erice, el hotel Echaurren de Ezcaray abrió el pasado 15 de julio un nuevo espacio para banquetes y eventos en una finca de 2.000 metros cuadrados (aunque sólo se han construido 500) perteneciente a los mismos escenarios donde se rodó 'El Sur', en el terreno aledaño, vecino. Los primeros en disfrutar de La Arboleda del Sur fueron Jara y Eduardo, que celebraron su banquete de bodas allí. Ayer se celebró la inauguración oficial, con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros. La familia Paniego Sánchez es la propietaria de este nuevo negocio, al igual que del restaurante Tondeluna de Logroño y de Echaurren Tradición y El Portal del Echaurren (dos estrellas Michelin) en Ezcaray. De ellos no faltó nadie, ni los padres Félix Paniego y Marisa Sánchez ni los hijos Francis, José Félix y Marisa Paniego Sánchez ni las nueras Luisa Barrachina y Virginia Araiz. Por no faltar no se ausentó ni el perro de la familia, Luna, ayer acreditada como VIP.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, acudió a la inauguración. Como fotógrafo oficial del evento ejerció James Sturcke y el párroco del pueblo, José Luis García, bendijo el negocio.

Francis Paniego reconoció ante José Ignacio Ceniceros que su padre, al visitar La Arboleda del Sur ya a punto, le confesó: «Hijo, esto está muy bien, pero es para trabajar mucho, eh». Y lo cierto es que el jamón, el queso y el vino que se ofreció ayer en la inauguración se dejaba comer y beber ya por los ojos. También asistió a la inauguración el compañero de profesión Pedro Masip. Paniego dio la bienvenida a todos los asistentes.