EL ÉXTASIS DE SOR CARMEN

Yorick, con su blanca y risueña calavera desenterrada, nos lanza un guiño travieso para que nos encaremos al teatro. A ver clásicos, modernos e incluso posmodernos haciendo que la realidad parezca menos absurda sobre el escenario y algo más leve la tierra sobre nuestros cadáveres vivientes. Esos labios de carmín en la frente del bufón de Hamlet, inocente pero macabra imagen de un nuevo Festival de Logroño, bien podrían ser los de la primera cómica en pasar este otoño por el Bretón. La gran Carmen Machi ha vuelto a obrar un prodigio solo al alcance de los intérpretes tocados por un don: devolvernos en el espejo que son los actores el reflejo de las deformidades que disimulamos malamente. También ella es un bufón de la corte y nosotros, pobres diablos, príncipes destronados debatiéndonos patéticamente entre ser o no ser. Su talento innato para representar con toda naturalidad nuestras excéntricas exageraciones nos hace sentir felizmente ridículos.

Más que shakespeariana, 'La autora de las Meninas' está cerca de ser esperpéntica sin llegar a valleinclanesca. Una comedia sobre la vanidad humana y una sátira, fabulada en torno al mundo del arte, sobre el abandono moral de una sociedad que desprecia la cultura. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, advertía Lorca, si no está muerto, está moribundo. Ahí andamos. Y eso debe de tenerlo muy presente Ernesto Caballero, responsable del Centro Dramático Nacional y uno de los autores y directores españoles con mayor conocimiento del hecho teatral en su conjunto, capaz de montajes de gran inspiración artística y de otros para asegurar el éxito. Carmen Machi dice de él que es quien mejor la hace alcanzar el delirio, que debe de ser como el orgasmo interpretativo. 'La autora de las Meninas', escrita expresamente para ella, se presta generosamente a ese disparate feliz y apunta en la dirección del segundo grupo, el del éxito.

Con un planteamiento algo rebuscado aunque bien escrito y resuelto, Caballero traslada sus temores en clave de humor satírico a un futuro distópico: la España de 2037, asfixiada por una crisis que viene de largo y gobernada por un populista PP (Pueblo en Pie) que decide poner a la venta las Meninas y colgar una copia en el Prado. Sor Ángela, una virtuosa monja copista recibe el extraño encargo y, en el proceso, sufrirá tentaciones, transformaciones e incluso trances dadaístas y posesiones demoniacas. La hermana Carmen Machi en estado de gracia es un lienzo en blanco en el que el autor juega a placer -con un magnifico apoyo videográfico de Pedro Chamizo a partir de la obra maestra de Velázquez-, plantea consideraciones esenciales sobre el arte, cuestiona las vanguardias, el envanecimiento de los artistas consagrados y el mercadeo del patrimonio y, de fondo, evidencia una forma de miseria muy real, la incultura.

Pero sobre todo nos permite volver a ver a Yorick y besar su humilde calavera. Nos permite ver a sor Carmen en éxtasis y nos hace reír de nosotros mismos. Y si nos queda esa forma de sentido del humor, aún nos queda algo de sentido común.