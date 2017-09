EXPOSICIÓN 'JUST KEEP DOING', EN EL IRJ Sábado, 9 septiembre 2017, 00:21

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) acoge desde ayer la muestra 'Just keep doing. Sísifo y la ética del trabajo', de Víctor Hermoso y Sergio Monje. En este proyecto, que fue galardonado en la XXXII Muestra de Arte Joven en La Rioja 2016, los artistas investigan sobre el impacto de Internet en nuestro mundo, las nuevas tecnologías, el neoliberalismo y sus implicaciones.