«Evito a la gente tóxica» 'Que corra el aire', nuevo disco en su larga carrera, es una invitación «a vivir el ahora y seguir adelante» Luz Casal Cantante MIGUEL LORENCI MADRID. Viernes, 2 marzo 2018, 00:31

'Que corra el aire' es el nuevo disco de Luz Casal (Boimorto, La Coruña, 1958). Es el número quince con temas propios en una carrera de casi cuarenta años y sale hoy a la venta. Esperanzado y optimista, «más de amores que de amor», es una invitación «a vivir el ahora y tirar p'lante». Toda una declaración de intenciones de una luchadora que ha plantado cara al cáncer y a la vida. Capaz de llenar el Blue Note de Tokio, el Olympia de París. De homenajear a mitos como Dalida -le ha dedicado un disco en Francia- y a Mari Trini, incluyendo 'Amores' en un disco grabado y mezclado aquí, el primero con temas originales en cinco años.

-¿Por dónde debe correr el aire?

-Me da igual que venga del este o del oeste. El caso es que corra, que ventile un poco el ambiente.

-¿Se ha censurado alguna vez?

-Nunca. Un objetivo principal de mi vida es ser lo más verdad posible. No voy a caer ahora en la tentación de autocensurarme. Aunque percibo que la gente tiene más cuidado. Se crean polémicas a cada instante, pero no me gusta hablar en términos generales y evito polemizar. Digo lo que tengo que decir en las canciones, con mi actitud. No siempre tengo respuesta y opinión.

-Las mujeres son minoría en el ¿machista? mundo del rock.

-Hay muchas y con mucho talento, pero menos que hombres. No es un mundo machista, pero como en tantos ámbitos de la vida, tenemos menos reconocimiento. Es una evidencia. María Blasco, directora del CNIO, me dice que las mujeres en su nivel apenas son el 5% en los centros de investigación.

-¿Ha sufrido algún abuso?

-Ya los he descrito y los he expulsado. En algunos conciertos sacudí manos muy largas que buscaba mis genitales. Un locutor, que aún sigue en la radio, me mandó a casa a fregar. Cuando lo veo me salen víboras por la boca. Le digo de todo. Pero eso forma parte de la vida como un accidente, un drama personal o una enfermedad.

-Vencer al cáncer dos veces ¿es vencer al miedo?

-Si tienes miedo al miedo, se acabó. No he estado en situaciones extremas, pero ser miedoso, no atreverse a hacer cosas por temor, te limita. Mi actitud es confiar en que si mi destino está marcado, no estoy ante el final. La carga del miedo no sirve para nada.

-¿Dónde está la base de su fuerza?

-En una vocación apasionada en lo profesional. Y en el deseo de vivir de disfrutar de todo lo que hago.

-¿Ha hecho usted siempre lo que ha querido?

-En la música, siempre.

-¿Y en la vida?

-Casi. Hubiera preferido no enfermar. Tener otros genes diferentes.

-¿Se llega a sentir rencor contra esos genes fatales?

-Sí. Y uno de los más agresivos tiene que ver con mi origen gallego.

-¿Hay que saber que estamos de paso?

-Si eres consciente de que es así aprovechas más la vida. He perdido un poco de paciencia. Me cuido mucho de la gente que me resulta tóxica, por las razones que sean. La evito. No caigo en la frivolidad de pensar que tengo todo el tiempo del mundo. De un tiempo a esta parte, he hecho los ajustes de mi vida.

-Vivamos el momento, sigamos adelante. ¿Es ese el resumen del disco?

-Es una buena síntesis. Y no es premeditado. La melancolía prima sobre la tristeza. Hay canciones como 'Lucas', dedicada a un niño amigo desaparecido prematuramente por encefalitis, y a la ausencia de mi padre. Pero otras cómo 'Volver a comenzar' o 'Que corra el aire' transmiten esa necesidad de vivir y disfrutar el momento. Incluye 'Amores', de Mari Trini, para descubrir a los más jóvenes que compuso canciones espléndidas y se adelantó a su tiempo.

-En la pelea consigo misma ¿gana o pierde?

-Soy mucho más inconformista conmigo que con los demás. No he sido capaz de doblegar mis defectos. Llevo toda mi vida intentando no hacer determinadas cosas igual que tengo ahí ese gen raro, debo de tener algo que no controlo. Algo que se desboca.

-¿Se soporta bien a sí misma?

-Me gusto. Si no fuera así, estaría desequilibrada.

-¿De qué se arrepiente?

-De haber causado quizá alguna vez daño a los demás. Pero tengo cuidado de no ser mala. De no ser mentirosa. Antes de hacerla la analizo no vaya a ser que la pifie.

-¿Le preocupa la posteridad?

-Entre cero y nada.