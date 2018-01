Las estrategias de Pedro García Aguado Nerea Fernández, Beatriz Cobo y Erik Alonso. El campeón olímpico imparte junto a Francisco Castaño la conferencia 'Aprender a educar' en San José-Maristas Sábado, 13 enero 2018, 00:46

No cabía ni un alfiler ayer en el salón de actos del centro San José-Maristas de Logroño para asistir a la conferencia que impartieron el televisivo Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena. La Asociación de Padres y Madres del Colegio San José de Logroño (APAMAR) y CONCAPA Rioja organizaron la cita, titulada 'Aprender a educar', junto al Ayuntamiento de Logroño. Cientos de personas, sobre todo padres de Maristas, pero también de otros centros como Alcaste, acudieron a escuchar los consejos del campeón olímpico de waterpolo y conductor del programa 'Hermano mayor' Pedro García Aguado y del profesor de secundaria Francisco Castaño Mena.

Los dos ponentes confesaron haber comido en un restaurante de Fuenmayor, puesto que el ex deportista es de familia descendiente de dicho municipio. El acto fue presentado por el presidente de APAMAR, Iván Terrazas Alegría, quien justificó la presencia de los ponentes para «mejorar la educación de nuestros hijos», como antes acudieron, por ejemplo, la alpinista Edurne Pasabán; y centrándose en «una etapa muy conflictiva como es la adolescencia, un periodo fundamental».

Junto al presidente también acudieron al evento otros miembros de APAMAR, como Valvanera Ruiz Montoya, Elena García de Olano, Adita Fernández, Soledad Sampedro, Soraya Vidarte y David Cuevas Pérez, atleta popular perteneciente a los Amigos Fondistas de Lardero y que acudió acompañado de su esposa, Gema García. Cuevas no fue el único atleta popular en la sala, también estuvo Juancho García Ochoa, de los clubes Rioja Triatlón y Calagurris Atlético, y Pilar Ruiz Gómez, del club Viana Trekking.

Por parte de CONCAPA Rioja estuvo presente su presidente, Carlos Torres y en representación de Fundación Promete también acudieron su presidente, Luis Cacho, además de Paco Rivero y Fidelia Merino, director de Desarrollo Institucional y coordinadora general, respectivamente. También estuvieron presentes el director del centro San José-Maristas de Logroño, Antonio Alegre; y el jefe de Estudios, Adolfo Lezana.

García Aguado confesó que, a pesar de su prestigio como 'coach', «no soy el santo Job, me expulsaron de un colegio, fui a otro y también me expulsaron...», pero transmitió los «valores del deporte y la gestión del éxito y del fracaso». «Todos cometemos los mismos errores con nuestros hijos, les queremos tanto que no queremos que se rompan», declaró sobre la sobreprotección. Y Castaño aclaró que «trabajamos con chicos que se comportan mal, no es que sean malos», empleando, por tanto, «estrategias para prevenir».