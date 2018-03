«En España abundan los malos psicólogos» Positivo. «Mis 'haters' son maravillosos, les envío rayos de amor». / E. C. «El sufrimiento, como ahora el de los padres de Gabriel, tiene mucho que enseñarnos» Rafael Santandreu Psicólogo ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 24 marzo 2018, 23:46

Quizás porque se crió en los 70 en un barrio barcelonés «rodeado de quinquis», Santandreu sueña con emigrar algún día a África, montar un 'áshram' a lo Gandhi y ayudar a chavales conflictivos. De momento, bastante tiene con amansar a sus 'haters'. El polémico psicólogo, que arrasó con 'El arte de no amargarse la vida', publica ahora 'Nada es tan terrible'.

- Como nada es tan terrible le preguntaré la edad.

- Je, je, claro. Tengo 48 felices años.

- ¿Nos ahogamos en un vaso de agua?

- De niños y adolescentes, no. Luego en la edad adulta nos empezamos a neurotizar y a agobiar. Y en la vejez desaparecen complejos, prisas y urgencias. La gente mayor es más feliz.

- ¿Es muy de dramatizar esta sociedad?

- Vivimos en la época de más infelicidad y mayor neurosis, a pesar de la abundancia del Primer Mundo.

- ¿Y esto cómo se explica?

- Nos creamos necesidades inventadas a tutiplén: estar en forma, tener estudios, un buen trabajo, una casa bonita, ser elegante, extrovertido, haber viajado...

- ¿La solución es no viajar, ser ignorantes, engordar?

- La clave está en darte cuenta de que lo único importante de verdad en la vida es el agua, la comida y amar. Todo lo demás es prescindible.

- Hombre, un techo tampoco viene mal.

- Vale, sí, un techo para el invierno. Pero sencillo, ¿eh?

- ¿Y cultivarse no es importante?

- Para la salud mental es fundamental no confundir deseos con necesidades. Se puede ser feliz sin haber leído un libro. Mi abuelo no sabía leer ni escribir, vivía en lo alto de un monte, jamás viajó. Y sin embargo era una de las personas más admirables, honestas y felices que he conocido.

- ¿Les diría 'nada es tan terrible' a los padres de Gabriel?

- Les diría que suceden a diario grandes adversidades. Unos escogen dejarse derrotar por ellas y otros no. Con cierta mirada sobre las cosas, con el tiempo, todo se puede superar. Pero su dolor actual es real, es humano. Parte de la salud mental implica no tenerle tanto rechazo al sufrimiento.

- ¿Lo tememos?

- Es un síntoma de esta sociedad. Pero el sufrimiento tiene mucho que enseñarnos. Uno de sus valores es que nos acerca a los otros, estimula la hermandad. Es un error rechazarlo.

- ¿Usted se aplica el cuento?

- Me lo aplico. No le tengo ningún miedo al sufrimiento ni al dolor.

- Nadie cambia por el hecho de ir al psicólogo, dice en su libro.

- Voy más lejos. En España abundan los malos psicólogos.

- Entre los que no se incluye, por supuesto.

- No me incluyo. Hay malos psicólogos porque la gente en general sale muy mal preparada y en el mundo de la psicología hay mucha superstición. Al psicoanálisis me remito.

- ¿Freud, un vendedor de crecepelo?

- Un truhán. Y Lacan, el príncipe de los truhanes. Hizo enrevesada su teoría para darle una apariencia sesuda.

- El libro se lo dedica a su madre. Muy freudiano.

- De bien nacidos es ser agradecidos.

- Deduzco que no ha tenido una madre tóxica.

- Nadie es tóxico. Es otra de esas creencias irracionales que se han puesto de moda. Todos tenemos nuestras facetas cafres, todos fallamos.

- Dijo que a Hitler habría que haberle enviado rayos de amor...

- Pero esa no es una idea mía, la he tomado prestada de Gandhi.

- ¿Les envía rayos de amor a sus 'haters' de internet?

- Claro. Son gente maravillosa. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie si el primer cafre soy yo?

- Vuelve la caza de brujas. ¿Por qué?

- Cuando aumenta la neurosis general también aumenta el pensamiento en blanco y negro, el estás conmigo o contra mí. Yo, por ejemplo, me declaro simpatizante de todos los partidos políticos. Y, ya ve, nadie me entiende.