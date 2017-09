«Van a escuchar todo lo que esperan escuchar» «Lo van a pasar 'pipa', es como un karaoke. La gente va a salir encantada», garantiza Arcusa M. S. LOGROÑO. Sábado, 16 septiembre 2017, 16:08

Estuvieron en el Teatro Bretón en el año 2003, dentro de una gira por escenarios más íntimos, poco habituales para el dúo. Hoy llegan a Riojafórum logroñés, un espacio más acorde para lo que mejor se les da: divertir, animar y hacer cantar a varias generaciones, las que crecieron escuchándoles y las que lo hicieron sin saber que eran ellos a quienes estaban oyendo. Todavía pueden adquirirse entradas (desde los 40 euros en anfiteatro hasta los 60 en las primeras filas del patio de butacas) para un espectáculo que dejará oír sus primeros compases a partir de las 20.30 horas.

-¿Qué se va a poder escuchar en Logroño?

-Van a escuchar todo lo que esperan escuchar, el repertorio de las mejores canciones, desde 'Resistiré', 'Perdóname', 'Quince años tiene mi amor' o 'Esos ojitos negros'. No habrá ninguna que no cantemos y será un concierto divertido. En el escenario nos reímos de nosotros mismos, hacemos bromas con la gente, que lo pasa muy bien. Te garantizo que de nuestro concierto no se va a marchar nadie porque lo van a pasar 'pipa', es como un karaoke. La gente va a salir encantada.

-Después de casi seis décadas de experiencia, ¿aún se ponen nerviosos antes de salir al escenario?

-Para mí no hay nervios, pero por una razón muy simple. Sabemos que nuestro público es positivo, está a nuestro favor. Es casi como si un partido político hiciera un mitin con los suyos. Además, tenemos un equipo de músicos extraordinario, ingenieros de sonido, equipo de luces, etc. Llevamos ya muchos años y sabemos que van a responder, así que sólo nos ponemos nerviosos cuando algo que no debería falla, y ni siquiera son nervios, sino preocupación por solucionarlo lo antes posible. Una vez nos falló el equipo completo y salimos a cantar a pelo por medio del patio de butacas, como Los Panchos.