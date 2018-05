«Escribir es desnudarse, estás muy expuesto a los lectores»

Presenta Màxim Huerta, periodista y escritor, su última novela, titulada 'Firmamento', y lo hace en un acto que comenzará a las siete y media de esta tarde en el Espacio Santos Ochoa de Logroño. Muy conocido en el mundo televisivo - no en vano durante una década trabajó con Ana Rosa Quintana-, lleva tiempo Màxim Huerta bastante centrado en el mundo literario.

-¿Qué propone en 'Firmamento', su séptima novela?

-Es una historia de mar, en el mar, para disfrutar del mar. Es como un juego de olas, de dos personajes que ambos cuentan la misma historia, aunque los dos la han vivido de manera diferente. Son capítulos a modo de olas, una ola de Mario y una ola de Ana. Los dos pertenecen al mismo mar, pero con diferente temperatura y diferente temperamento. Es una historia que se desarrolla en una especie de isla del tesoro a la que han llegado como si fueran dos náufragos de su propia vida y que necesitan curar heridas. Es una novela muy de mar y muy de agua salada.

«'Firmamento' es una historia de mar, olas en las que dos personajes cuentan la misma historia»

-Dos personajes, intimidad, un paraje común... ¿Tiene su novela una deriva de obra teatral?

-Puede parecer una obra de teatro, porque sólo hay dos personajes. Mi objetivo era que esos dos personajes se encontraran y pareciera que nada más existe, que están solos, que están disfrutándose. Un duelo dialéctico en la orilla del mar, una pelea y un deseo frente a frente

-¿Qué diferencia narrativa hay entre los libros que ha escrito hasta ahora y 'Firmamento'?

-Éste es un cosmos literario en el que los personajes se desnudan física y emocionalmente y el lector entra dentro de sus vidas; puede leer sus cartas y ver cómo se hacen daño y como disfrutan, cómo se entregan al placer o cómo tienen miedo de la soledad. Un cosmos literario en el que hay primera persona, segunda, tercera, cartas... He disfrutado muchísimo escribiéndola. Quería una novela luminosa, después de la anterior que era dura, amarga y muy literaria, y quería que el lector también disfrutara. Siempre hay que buscar nuevos retos, distintos modelos, repetir la novela anterior no sirve de nada porque entrarías en un bucle eterno. 'Firmamento' es una novela que, al mismo tiempo, es muy intimista y se muestra muy hacia afuera, en el que ves cómo son los personajes y descubres también cómo somos nosotros.

Novela, mentira y realidad

-O sea, que el lector puede verse reflejado en la trama.

-Claro, porque los personajes hablan de la verdad y de la mentira. Escribir es desnudarse, estás muy expuesto a los lectores. La literatura es abrir tu forma de narrar, tu forma de ver la vida, interactuar con los lectores, con sus comentarios. Pero, desde mi punto de vista, leer es más curativo que escribir.

-¿Es 'Firmamento' un reflejo de la sociedad actual que sufrimos?

-La vida está llena de mentiras porque todos mentimos. Mentimos cuando conocemos a alguien, cuando edulcoramos nuestras vidas. Y también mienten los personajes de esta novela. Es un libro que habla de la ficción, de la gran mentira, de la posverdad. La verdad parece poco atractiva. Estamos en tiempos de ficción.

-Tengo entendido que no es la primera vez que viene a La Rioja.

-No, no. Ya he estado antes y he disfrutado del Espacio Santos Ochoa. Además, he colaborado con el ilustrador logroñés Javier Jubera en un libro de viajes y en un relato ilustrado. Conozco bien esa tierra.