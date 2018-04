«Cuando entregan el proyecto, yo ya he ganado» La profesora de Alcaste volvió a ser una parte importante de STARTinnova y recibió el reconocimiento por su labor como tutora Ana Sáenz del Solar Primer premio al tutor SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Sábado, 14 abril 2018, 01:23

El de Ana Sáenz es uno de los rostros más conocidos de STARTinnova. Año a año, la profesora de Alcaste participa en el concurso con varios grupos que siempre dan la talla, con un extraordinario trabajo e ideas que brillan por su creatividad y puesta en práctica. En esta edición, STARTinnova estrenaba el premio a tutor, y el nombre de Ana Sáenz fue el elegido para recibir un reconocimiento centrado en este año, pero que va mucho más atrás en la corta historia del concurso.

-¿Qué supone recibir este premio?

-No me lo tomo a nivel personal, porque depende mucho de cómo se ha trabajado con estas chicas en cursos anteriores y de la labor del colegio, además de que hay generaciones a las que les atrae esto más que a otras. Soy partidaria de salir al exterior, de que ellas vean el mundo y se planteen muchas cosas.

-Hace ya unos años que empezaron a participar en el concurso, ¿qué les animó a ello?

-Cuando comenzó STARTinnova me pareció fantástico, porque lo primero que hacen es detectar un problema, y es algo que ocurre en la vida normal y ayuda a que se den cuenta del mundo en el que están viviendo. Yo no creo en la memoria en la educación sino en las cosas que sean prácticas y ser capaz de introducir las cosas que estudias en estos proyectos es algo fascinante y que vivo con mucha emoción.

-¿Cómo es la respuesta de las alumnas al ver que los grupos del centro se presentan año a año y reciben premios?

-Hay algunas a la que le gustan estos asuntos de creatividad y cosas fuera del aula, pero hay un momento en el que se si han enganchado o no con la iniciativa, y es cuando están casi acabando y me dicen: «¿Esto lo podemos llevar a cabo?». Se que esa persona en los próximos años me va a seguir diciendo que sí, y aunque en el futuro no vaya a emprender en una empresa, solamente esa capacidad también les sirve para emprender en otras muchas cosas. De hecho, lo ponen en sus currículum.

-En varios años sus grupos han quedado entre los mejores...

-Yo salgo a ganar siempre, pero una vez el proyecto está entregado me olvido. En ese momento ya he ganado. He hecho que mis alumnas disfruten, que se planteen hablar el público y que hagan una presentación eficaz.

-¿Ve cada año un mayor nivel en los proyectos presentados?

-Hay colegios que lo trabajan muy bien, pero la gente es distinta y al final están en el mismo punto de edad. Yo les hago ver cada año los proyectos ganadores, porque ser tutora de ellas es animarles, darles tácticas, como si fuese una entrenadora. De esta manera estás más cercana a las alumnas.