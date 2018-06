Encinart se despide hasta el próximo año tras una edición muy concurrida Dos de las actuaciones celebradas en la última jornada de Encinart 2018. :: E. A. Enciso disfrutó durante el fin de semana de un amplio programa de actividades, desde música hasta teatro LA RIOJA Martes, 26 junio 2018, 00:03

logroño. Después de tres artísticos días, Enciso se despidió de Encinart hasta el próximo año. Miles de espectadores pudieron disfrutar de las actuaciones que el festival había reservado para cerrar una edición tan señalada.

La Coral Alto Cidacos y el Orfeón Arnedano Celso Díaz abrieron la programación. Por primera vez, la iglesia de Santa María de La Estrella se convirtió en escenario Encinart y por primera vez La Coral Alto Cidacos, cuyo germen está en Enciso, actuaba para el festival. Las voces conjuntas de ambas formaciones sobrecogieron al auditorio con una brillantísima interpretación de la obra de JenKins, 'El Hombre Armado'. Casi a la par, la compañía Disparatario hizo las delicias de niños y niñas con '¿Dónde están los monstruos?' Seguidamente, actuó la banda riojana The Derty Gerties bajo sus acordes irlandeses. Indeleble Comunidad Artística presentó 'Go out brothers', un divertido espectáculo de circo y clown.