Encinart cumple diez años

enciso. La Muestra de Teatro y Arte de Calle y Patio Encinart cumple su décimo aniversario y lo celebra de forma especial. En su programación mezcla espectáculos novedosos en el pueblo y una retrospectiva de otros años. En este último caso la selección se realizó teniendo en cuenta lo más votado en anteriores citas y las compañías que más empatizan con este evento.

Debido a este programa diferente en la décima edición no hay premio del jurado para las obras pero sí del público. Otra parte esencial del X Encinart consiste en el elemento nostálgico por la destrucción de Las Ruedas de Enciso. Es el tema de diversas propuestas como el mural de Danjer & Mario Peroo o la exposición al aire libre 'Memoria en Lo Perdido' de 'El de la Donata'.

Las calles de Enciso se convierten en un escenario único, una forma de defender el arte en el medio rual y reivindicar que se pueden llevar a cabo importantes iniciativas como Encinart que atraigan a gran cantidad de público. Los pueblos están muy vivos, aunque sea en momentos puntuales como estos y gracias a la labor de los voluntarios y la colaboración de los vecinos.

Esta edición tiene como eje conductor la nostalgia por la destrucción de Las Ruedas de EncisoEl público podrá disfrutar hoy con dos conciertos, dos obras teatrales y una degustación

La asistencia en las dos primeras jornadas ha sido masiva. Niños y mayores han disfrutado con una variada agenda de actividades teatrales, música, degustaciones, cata, charla, desde las 11.30 horas del viernes cuando tuvo lugar la visita la fábrica de mantas artesanas.

Programa para hoy

Hoy termina Encinart. El programa incluye el espectáculo 'El hombre animado', a las 11.30 en la iglesia de la Virgen de la Estrella, con la Coral Alto Cidacos-Orfeón de Arnedo.

A las 12.00, en la Plaza del Hospital la compañía Disparatario, de Algemesí (Valencia), representará '¿Dónde están los monstruos?, una función dirigida al público infantil.

La plaza Mayor acogerá a las 13.00 el concierto del grupo logroñés e internacional The Derty Gerties y en el mismo lugar, a las 14.30, la Asociación Encinart ofrecerá una degustación de pimientos rellenos de boletus. También en la plaza Mayor, a las 18.00 horas, Indeleble Comunidada Artística, de Madrid, pondrá en escena 'Go out Brothers'.

Por último, tendrá lugar la entrega de premios y clausura del X Encinart a las 20.30 horas, en el albergue.