«Estuve enamorada de Don Draper, fue un enamoramiento real» No ha empezado 'Juego de Tronos', porque le ponen nerviosa los pasados falsos. Convenció a Muñoz Molina, su pareja, para ver 'El cuento de la criada' y discutir sobre ella. Reivindica 'Canción Triste de Hill Street' MIKEL LABASTIDA Sábado, 28 abril 2018, 23:56

«Animada por 'Sexo en Nueva York' tomé dos 'cosmopolitan' y casi me muero»

Escritora y periodista, es autora de títulos como 'Una palabra tuya' o 'Lo que me queda por vivir', además de ser 'madre' de Manolito Gafotas. Se ha acercado al cine delante y detrás de las cámaras. Hoy se sienta en esta sala de interrogatorios para descubrir sus gustos seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable sin sentimiento de culpa.

- Antes de que ver series estuviese bien considerado ¿usted ya consumía?

- He consumido series desde pequeña, desde 'La casa de la pradera', desde 'Bonanza', desde 'Heidi', desde 'Arriba y abajo', desde 'Furia', desde aquella del delfín, desde 'Rin Tin Tin'...

- ¿Y ve series sola o acompañada? Ya hay quien considera que ver un capítulo sin que lo sepa tu pareja se puede considerar infidelidad... ¿Qué opina?

- Veía series con mi madre de pequeña, era su compañera de series. He visto muchas con mi marido, Antonio, casi todas las de los últimos años. Hay veces que él no quería ver alguna pero yo casi se lo he rogado, porque necesito comentarlo con él. Pasó con 'El cuento de la criada'. A él no le apetecía verla pero... como yo le hablaba tanto de ella la vio para que discutiéramos sobre ella.

- ¿Se imagina teniendo que vivir la historia de 'The Good Wife'? ¿Qué haría?

-No lo sé, esta pregunta es para nota. No la he visto entera. Sé que es buena, y voy a volver a ella, pero no me atrae su protagonista.

- ¿Alguna vez se ha enganchado a un culebrón?

- Sí, me enganché a algún culebrón brasileño. Uno que se llamaba 'Malú' me fascinó. No siento jamás vergüenza ni culpabilidad por la ficción que me entretiene.

- Hace bien. Puestos a confesar, ¿puede citar una serie de las consideradas 'imprescindibles' que no haya visto?

- No he visto 'Juego de Tronos'. Ese tipo de pasados falsos me ponen nerviosa. Pero la veré, aunque sé que la veré sola porque mi marido se niega. Pero yo quiero saber de qué habla la gente cuando habla de ella. Tengo la impresión de que no me gustará mucho.

- Vaya, y yo que le iba a preguntar si se sentiría más a gusto, puestos a barajar extremos, metiéndose en la piel de Claire Underwood o de Cersei Lannister.

- Tendría que ser en la de Claire, que me parece muy atractiva.

- ¿Por qué tensión sexual no resuelta en una serie sufrió más?

-Por la de Peggy Olson y Don Draper. Yo deseaba con todo mi corazón que se acostaran. Con un polvo me hubiera conformado.

- ¿Usted podría enamorarse de alguien como Don Draper?

- Sí, absolutamente, de hecho estaba enamorada de él mientras veía 'Mad Men'. Fue un enamoramiento sólido y real. Yo me sentí un poco Peggy.

- Si tuviese que hacer un cameo, ¿dónde sería?

- En 'Mad Men'. Me gustaría ser una amiga de Peggy.

Demasiado sexo en NY

- Viajemos a Manhattan y sirvámonos una copa. ¿Prefiere un 'old fashioned' como el de Don Draper o un 'cosmopolitan' como los que tomaba Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'?

- Un 'old fashioned', desde luego. Me interesa más el personaje, me parece más real, me identifico más con aquella estética y el 'cosmopolitan' sienta fatal. Animada por la serie de Carrie me tomé dos y casi me muero.

- Por cierto, ¿usted que ha vivido allí puede confirmar que, teniendo en cuenta a lo que se dedicaba Carrie Bradshow, su tren de vida en 'Sexo en Nueva York' era inviable?

-Totalmente, no solo porque es imposible ganar tanta pasta en el trabajo de Carrie y tener esos apartamentos y tantos 'manolos' sino que además no creo que haya tanto sexo. En mi opinión eran cuatro gays disfrazados de mujer.

- Elija una serie que llevaría a los colegios y exigiría pase obligatorio. ¿Por qué?

- 'Aquellos maravillosos años' para colegios. Me parece una maravilla y es tan escolar que se sentirían muy identificados. Para los institutos llevaría casi todas, aunque no las más violentas.

-¿A qué personajes reuniría en una mesa para cenar con ellos?

- Me encantaría charlar con los personajes de 'Borgen', es de las series más interesantes de los últimos años. Ella es fascinante.

- ¿Qué serie le regalaría a la reina Letizia?

- ¡'The Crown'!

- Si pudiese viajar por las puertas del Ministerio del Tiempo, ¿a qué época viajaría?

- A la Segunda República Española.

- ¿Qué serie considera más infravalorada y por qué la reivindica?

-No creo que estén infravaloradas, pero reivindico 'Canción triste de Hill Street' y 'Lou Grant', son dos de mis series favoritas y me traen muchos recuerdos.

- ¿Qué final le decepcionó más?

- Debería decir el de 'Los Soprano', pero ya está muy dicho. En realidad, me decepciona que una serie que me gusta se acabe. Yo viviría siempre en 'Mad Men'. Muchos finales de capítulo de esta serie fueron mejores que el final de la serie en general, pero es normal, es difícil buscar un final para historias tan mantenidas en el tiempo.