«Es una emoción increíble; no tengo palabras para expresar lo que siento con la estrella»

«Es una emoción increíble. No tengo palabras para expresar lo que siento con un reconocimiento tan maravilloso como supone una estrella Michelin». Así expresaba su felicidad Félix Jiménez desde Tenerife a Diario LA RIOJA instantes después de conocer que había logrado su primera estrella en la guía roja.

-¿Se lo esperaba?

-Me habían dicho de todo; obviamente estaba invitado a la gala por la organización pero eso no significaba que me la fueran a conceder. Los rumores se empezaron a disparar hace dos o tres semanas, pero he intentado mantenerme totalmente al margen de todo.

«Un japonés me conoció por las redes sociales y vino desde Tokio sólo por comer en mi restaurante»

-¿Por qué cree que se la han dado?

-No lo sé, han venido inspectores de la guía y han salido muy contentos con lo que han encontrado. Cuando han estado en el restaurante me han dado la enhorabuena por el proyecto.

-Le dijeron que estaba loco por abrir un japonés clásico en Logroño...

-Muchas veces, pero era mi sueño y lo quería hacer en mi casa, en Logroño, porque es una ciudad extraordinaria e ideal para vivir. Yo albergaba mis propias incertidumbres, pero la respuesta del público ha sido maravillosa.

-Y de gente de fuera.

-También, tengo muchos clientes que se desplazan a La Rioja para comer en Kiro. El récord se lo lleva un japonés que comenzó a seguirme por las redes sociales y que cogió un vuelo desde Tokio sólo para venir al restaurante. Han venido desde Italia, Corea del Sur y, desde luego, de toda España.

-¿Le ha costado formar equipo?

-Muy poco, además estoy feliz con las dos personas que me ayudan: Irene Arriaga y Shirley Solano. Trabajar conmigo es duro porque la exigencia es máxima y no tengo nada más que palabras de agradecimiento para ellas por la forma en la que se entregan de cuerpo y alma al proyecto desde que comenzamos.

-¿Cómo ha sido la respuesta de La Rioja, de su gente?

-Maravillosa, desde que abrí las puertas el público se ha volcado. Mucha gente no sabía a lo que venía, desconocía cómo trabajamos, en qué consiste la cocina que hago y la realidad es que no tengo nada más que palabras de agradecimiento para todo el mundo.

-¿Qué cree que supone para la cocina riojana que un cocinero con alma japonesa sea el primero con una estrella Michelin en Logroño?

-Creo que más allá de la sorpresa y de la 'rareza' del proyecto, la realidad es que muy positivo para todos. En primer lugar que Logroño tenga una estrella es buenísimo para la restauración de la ciudad. Siempre se hablaba de que ésta era una 'plaza' muy difícil para proyectos que se salieran de lo habitual, pues ésta es una demostración de que es posible. Veo que hay gente que lo está haciendo maravillosamente bien y espero que esto les motive todavía más para seguir adelante con sus sueños.