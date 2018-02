El dúo Elyella DJs, con la riojana María Eguizábal, participará en el Mad Cool 'Mono' y María forman Elyella DJs. :: ELENA bLANCO La pareja musical es ya una referencia en la escena indie a nivel nacional y ha actuado en los principales escenarios D. M. A. Miércoles, 14 febrero 2018, 23:53

LOGROÑO. Pearl Jam, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Jack White, Massive Attack, Franz Ferdinand, Alice in Chains, Queens of the Stone Age... y Elyella DJs. El dúo musical ha sido incluido en el programa del festival Mad Cool que se celebrará del 12 al 14 de julio en Madrid. Elyella DJs es una pareja de DJs en la que, a cara descubierta (porque el otro miembro, 'Mono', aparece siempre con una careta de simio), aunque maquillada al estilo del personaje Pris de 'Blade Runner' («algo de inspiración hay», admite), actúa la riojana María Eguizábal Elías.

Anteriormente Elyella DJs ya han formado parte de festivales de prestigio en el territorio nacional como el FIB, Bilbao BBK Live, SOS 4.8, Arenal Sound, Granada Sound, Sonorama y Low Festival. El Mad Cool supone un nuevo galón en la trayectoria del dúo de DJs, que también ha actuado en el Fardelej. «Hemos pasado por un montón de festivales y siempre con muy buena acogida», explica la arnedana María Eguizábal, y añade: «Estamos muy felices. Desde que nació este festival, como es en la ciudad donde vivimos, nos apetecía mucho ir, más cuando muchas de las bandas que han tocado en él han pasado luego por nuestras sesiones».

El dúo comenzó su andadura en el 2010. «Surge de la pasión por la música que compartíamos en plan íntimo hasta que un día nos juntamos y decidimos que queríamos compartirla», recuerda María. En esa ola están disfrutando del revivir de los DJs, sobre todo dentro de la escena 'indie', desterrados de este estilo hasta no hace mucho tiempo. «En la electrónica siempre se les ha tenido muy en cuenta a los DJs, pero es cierto que en el 'indie' han estado más relegados, en un segundo plano, aunque tienen mucho trabajo detrás, incluso a nivel escenográfico, hay mucho detrás», justifica.

Artísticamente, la pareja se transforma. Él es la parte animal, ella, quizá, el nexo de unión entre el público y 'Mono', la que «domina al animal». «Notábamos que nos tranaformábamos en el escenario y surgieron estos personajes», confiesa María. Y aunque comenzaron haciendo remezclas de los temas emblemáticos del 'indie', ayer mismo anunciaron el próximo lanzamiento de su cuarta canción propia, tras 'Magic', 'This is now' y 'Get away', y la primera cantada en español en colaboración con una banda aún por desvelar. Será el 23 de febrero.