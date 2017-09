ECLECTICISMO MÁGICO 'Music has no limits' pone el vibrante broche musical Un momento de la actuación de 'Music has no limits', que puso el ritmo a la gala. :: a. ferreras Viernes, 29 septiembre 2017, 00:03

Vibrante, emotivo y rítmico broche el que 'Music has no limits' puso a la celebración de los primeros 15 años de Vocento en el Teatro Real de Madrid. En presencia de los Reyes, la innovadora y mestiza formación encandiló y movió de sus butacas a un auditorio pleno de personalidades de muy diversos ámbitos que disfrutó de su ecléctico, apasionado y mágico viaje a través de casi todas las músicas. Del 'bel canto' al 'heavy metal', de Pucinni a AC/DC, pasando por Adele, Alicia Keys o Michael Jackson, estos músicos sin límites desplegaron su colorido caleidoscopio sobre el escenario del Teatro Real. Brillaron todas las sonoridades y ritmos para avalar el poderío del mestizaje musical.

'Music has no limits' (MHNL) hizo honor a su nombre, demostrando que la música es un lenguaje universal, que un aria tan delicada como 'O mio babbino caro' puede enlazarse con 'Black or white' de Michael Jackson y con temas de Queen, Guns N'Roses, David Guetta o The Police.

Sobre el escenario del coliseo lírico se desplegaron hasta una veintena de músicos y cantantes, con dotes, entusiasmo y sin complejos, capaces de mezclar jazz, house, góspel, rock, funk, salsa o rap con páginas del repertorio clásico. Todo enlazado en un torbellino que encadena estilos y épocas, que recurre a canciones universales y a la memoria colectiva para proyectar la música al futuro.

Un intenso cóctel musical con una impecable puesta en escena: efectos de luces, imágenes, mezclas y encadenados de voces y ritmos que hacen de MHNL un espectáculo único. A su calidad vocal e instrumental suman una variada estética que va de 'Blade Runner' a la 'Fura dels Baus', de las túnicas grecorromanas de las sopranos más clásicas a las crestas punkis y las chupas de cuero.

Música, escena y danza van así de la mano en esta original propuesta en la que los jóvenes músicos dan vida a fantásticos personajes que acentúan ese eclecticismo mágico que encandila a audiencias de todas las culturas y latitudes. Se meten en la piel de personajes como 'The Diva' -la soprano- 'El Rapsoda' -el chelista eléctrico'- o 'The Punky Glamour Girl', la cantante de poderosa voz que toma la autopista hacia el infierno en la traca final del espectáculo.

Es un nuevo concepto creado por el pianista granadino Miguel Depáramo que ha cosechado éxitos en Europa y América y que propone hacer en la música lo que el 'Circo del Sol' en las carpas.