Dylan abre en Salamanca su minigira española Bob Dylan durante su actuación en el Hop Festival. :: REUTERS Ofrece hoy el primero de los seis conciertos que le llevarán también al Auditorio Nacional de Madrid y al Teatro del Liceo de Barcelona. M. LORENCI MADRID. Sábado, 24 marzo 2018, 00:41

Bob Dylan (Duluth, Minnesota, 1941) ofrece hoy en Salamanca el primer concierto de una minigira española que le llevará también a Madrid y Barcelona. El músico, cantante y poeta estadounidense, controvertido premio Nobel de Literatura en 2016, abre su corto periplo ibérico en el Sánchez Paraíso, recinto que vendió con celeridad las 4.500 entradas disponibles. Es su primera actuación en España tras recibir el galardón de la Academia sueca «por crear una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense».

En el Auditorio Nacional de Madrid ofrecerá tres conciertos, los días 26, 27 y 28 de marzo, y cerrará periplo en Barcelona, con sendas actuaciones en el Gran Teatre del Liceu los días 30 y 31 de marzo. Siempre imprevisible, en sus últimos conciertos, como el que ofreció el jueves en Lisboa, interpreta una veintena de temas. En la capital lusa abrió con 'Things Have Changed' y 'It Ain't Me Babe' y cerró con 'Love Sick', 'Blowin' in the Wind' y 'Balladof a Thin Man'.

El cantante se alojó ayer en un hotel cercano a la Plaza Mayor de Salamanca, ciudad invadida por entusiastas 'dylanianos' llegados de toda España. A las 22 horas de hoy se iniciará un esperado concierto del que no podrán tomar fotografías ni los profesionales de la información ni los admiradores del legendario músico de Minnesota.

'Trouble No More', último lanzamiento de la larga y prolija carrera de Dylan, es el número 13 de 'The Bootleg Series', que recupera rarezas y canciones inéditas de su misteriosa y entusiasta «etapa cristiana» iniciada a finales de los 70. Son un centenar de temas, ensayos y tomas en directo recopilados en un estuche de ocho discos y un DVD y del que hay una versión de sólo dos álbumes.