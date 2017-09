Era muy normal en los libros que se editaban tanto en el siglo XIX como en las primeras décadas del XX que incluyeran una pequeña hoja suelta que incluía una 'Fe de erratas' con el fallo cometido y su página correspondiente. No ocurrió así en la 'Crónica de la provincia de Logroño', cuyos fallos -una vez descubiertos, posiblemente después de que saliera a la venta- debieron de ser achacados a los «duendes de la imprenta». El principal equívoco de la obra de Waldo Giménez Romera no está en el texto sino en las imágenes, pues se incluyeron dos láminas de personajes ilustres que no eran riojanos y de los que nada se menciona en las galeradas. Se trata del religioso burgalés Santo Domingo de Guzmán y del guerrillero vallisoletano Juan Martín Díez 'el Empecinado'. En una edición facsímil editada en 1995 por la Librería Hijazo de Logroño, y con prólogo de la profesora María Piudo, se subsanó el equívoco y se incluyó el retrato del Marqués de la Ensenada, junto al ya original de Martín Zurbano.

Ensenada