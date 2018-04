«Documentación a prueba de bombas»

La periodista Pilar Eyre presentó ayer en el Espacio Santos Ochoa de Logroño su nueva novela, 'Carmen la rebelde' (Planeta), «sobre la tortuosa relación de amor entre Alfonso XIII y la actriz Carmen Ruiz Moragas, una mujer única, libre y valiente». Eyre ha aparecido mucho en televisión recientemente dando su opinión sobre lo sucedido en Mallorca con las reinas Sofía y Letizia, así que no pudo eludir el tema y durante su intervención aseguró: «Lo de la foto de la reina Sofía con su nuera y sus nietas lo predije yo dos días antes, pero bueno, eso es otra historia».

Antes de iniciar el acto, Pilar Eyre se acercó a saludar afectuosamente a su primo José Antonio Eyre, residente en Logroño y quien acudió a la cita junto a María José Salgado. La presentadora, Gema Ruiz de la Torre, describió a la autora y protagonista de la presentación como una mujer con «vitalidad y ganas de seguir adelante», ante lo que la propia Pilar Eyre contestó: «Gracias porque no has dicho, como me dijeron una vez en una presentación, que soy un dinosaurio de la información».

En primera fila se situaron Marisol Villanueva, David Herce y María Vega Muñoz, justo delante de Inmaculada Martín, María Asunción Romo y Dori Vargas. En cambio, al final, ya sin sillas para poder sentarse puesto que el centenar de asistentes ocuparon todos los asientos, se situaron Nora Bengoechea y Leire Elbusto por un lado y, por otro, Carmen Salazar y Jesús Almaraz, quien comentaba que Eyre es una autora «infravalorada, sus libros son mejores de como los ponen por ahí». También estuvieron presentes los responsables de la librería, Fernando Ochoa y Verónica de Juan.

La autora contó cómo se le ocurrió la historia de 'Carmen la rebelde': «Carmen siempre era 'la otra', un personaje secundario en mis novelas, hasta que un día que me aburría me puse a contar las amantes de Alfonso XIII y me salieron más de 100 con nombres y apellidos». Entre todas ellas, algunas «habían durado minutos», pero otra, Carmen Ruiz Moragas, «había durado ocho años». ¿Y por qué? Buscar la razón fue el motivo de escribir esta nueva novela. Y Eyre, que tanto ha escrito y opinado sobre la familia real española, tomó esa responsabilidad. «Llevo tantos años escribiendo sobre la familia real que los conozco mejor que a la mía propia», afirmó, y también advirtió: «Tengo documentación a pruebas de bombas».

Blanca Alfaro, José María Iturriaga y las hermanas María del Carmen y Pilar Fernández atendieron a las palabras de Eyre, igual que Pilar Bujanda y AraceliAlbizua.