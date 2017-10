«El diseñador debe encontrar el justo medio entre lo bonito y lo que funciona»

«La gente no termina de entender para qué sirve el diseño, que muchas veces confunde con su gusto personal», opina Diego Areso, y pone como ejemplo la 'cómic sans': «Es una tipografía diseñada para un programa de dibujo infantil que todos los diseñadores odiamos pero que la gente utiliza, aunque no se lea bien. Muchas veces la gente se enfrenta al diseño como si solo tuviera que responder a un gusto personal, cuando en el diseño hay cuestiones de gusto, pero también de utilidad y de funcionalidad objetivas».

-¿La clave estaría en el equilibrio?

-El papel de los diseñadores está en encontrar el justo medio entre lo que es bonito y lo que funciona.

-Ha participado en el diseño de suplementos y revistas como 'Glamour', 'AD', 'GQ', 'Vogue', 'Babelia', 'El Viajero'... ¿Cuándo le llega a una publicación el momento del rediseño?

-A mí siempre me dijeron: 'Cuando algo no está roto no lo arregles'. Cuanto te lanzas a hacer un rediseño es porque algo se ha roto, bien porque hay un cansancio, porque algo no funciona y los anunciantes y los lectores no responden ante la publicación, o porque la sociedad y el mercado han evolucionado y tienes que adaptarte. Y a veces ocurre que cambia la gerencia y cambia el diseño.

-¿El diseño va por barrios? Es de suponer que las ediciones 'Vogue' en Latinoamérica no tienen que ver con las asiáticas, por ejemplo.

-Nada que ver. En 'Condé Nast', donde trabajé antes, tienen revistas en decena de países y no se parecen entre sí. El caso de 'Vogue' es de libro. El 'Vogue' americano tiene un diseño muy frío, cuadriculado y perfecto; el francés se permite juegos tipográficos y de diseño mucho más avanzados; el británico es más pragmático y perfecto; el 'Vogue' India está lleno de color... No puedo hablar del español porque lo están cambiando.

-Cuando se pone a la tarea de rediseñar una publicación, ¿qué es lo primero que se plantea?

-Quién lo va a leer y quién lo va a escribir, y luego quién quiero que lo lea y lo escriba. Y empiezo a diseñar a partir de las tipografías.

-¿Y hacia dónde tiende el diseño de los suplementos?

-Va por libre. En 'El País Semanal' optamos por una cosa muy seria, con mucho blanco, respetando el texto, un suplemento que no gritara y, sin embargo, 'Papel' (suplemento de 'El Mundo') optó por un diseño con muchísimos recursos, muy variado y juvenil, con textos muy rotos, etc. Depende del público al que quieres dirigirte, pero no hay una tendencia.

-En su caso conviven el periodista y el diseñador gráfico. ¿Coexisten siempre bien? ¿Hay tensiones o dudas en esta relación?

-Yo lo llevo bien. Hace años, y a modo de experimento, en una revista fui quince días redactor y quince diseñador. Escribía mis reportajes y los maquetaba, y había momentos de gran incomodidad cuando mi yo redactor quería aumentar el texto y mi yo maquetador quería aumentar la foto para que quedara bonito. Ahora lo llevo con gran comodidad y me gusta.

-En acontecimientos cruciales como los que estos días vivimos en nuestro país, ¿hay que ser especialmente exquisito con el diseño?

-Creo que todo es diseño, como utilizar un titular más grande o más pequeño. Si en días como los que vivimos pones un titular muy grande estás transmitiendo alarma y metiendo presión a tus lectores, luego hay que tratarlo con mucho cuidado. Además son tiempos convulsos en los que la gente necesita estar muy bien informada y la función del diseño periodístico es transmitir la información de la mejor manera posible.

-¿De qué portada presume más?

-De la del cuarenta aniversario de 'El País Semanal' (en la foto). Fue tan marciano conseguir que agujerearan la portada para que los lectores pudieran meter su cara, además de los retos financieros, de logística, imprenta, encuadernado... Es la portada más complicada de mi vida y funcionó.