Dimite el número dos de Onusida tras ser acusado de acoso y abusos sexuales Una investigación interna realizada por el organismo internacional absolvió a su ex alto cargo por estos hechos

El director adjunto de la Agencia de la ONU contra el Sida (Onusida), el brasileño Luiz Loures, anunció ayer que renuncia a su cargo después de haber sido acusado de abusos sexuales a una colega, aunque posteriormente fue absuelto en una investigación interna de Naciones Unidas.

Luiz Loures «comunicó al director ejecutivo de Onusida su deseo de no postular para la renovación de su cargo», dijo la agencia del organismo internacional en un comunicado. Loures «terminará sus funciones como director ejecutivo adjunto a finales de marzo de 2018», agregó.

El portavoz de Onusida, Mahesh Mahalingam, explicó que la decisión de Loures no tiene relación con las acusaciones en su contra y destacó que en la investigación interna de la ONU fue absuelto de supuestas irregularidades. «El doctor Loures ha tenido un largo y distinguido servicio de 22 años en Onusida», indicó Mahalingam.

Al parecer, una subordinada de Loures presentó una denuncia formal alegando que la acosó sexualmente desde sus inicios en el organismo en 2011 y luego la agredió sexualmente en el ascensor de un hotel de Bangkok en 2015, donde Onusida estaba organizando una conferencia. La investigación interna realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (IOS, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud, arrojó que no había pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. No obstante, activistas y expertos legales cuestionaron la credibilidad de la investigación, insistiendo en que no fueron consideradas evidencias circunstanciales importantes.