Dimite el 'ministro' de comunicación vaticana por obviar parte de una carta de Benedicto XVI

Ser más papista que el papa no está bien visto en el Vaticano. Que se lo digan a monseñor Dario Edoardo Viganò, al que Jorge Mario Bergoglio aceptó ayer la renuncia, después de verse envuelto en una polémica por publicar sólo en parte una carta en la que Benedicto XVI hablaba sobre la formación teológica de Francisco. Encargado por el Pontífice de reformar y coordinar los medios vaticanos, Viganò era prefecto de la Secretaría para la Comunicación.

El 12 de marzo, en la presentación de una colección de libros sobre la teología de Francisco, Viganò leyó a una carta enviada por Benedicto XVI en la que criticaba los «tontos prejuicios» de algunos hacia la formación teológica del Pontífice argentino y destacaba la «continuidad interior» entre ambos. En la misiva, Joseph Ratzinger explicaba que no había escrito sobre los libros presentados porque no los iba a leer debido a «razones físicas» y a «otros compromisos». Viganò leyó estas palabras de Ratzinger, que no aparecieron en el comunicado transmitido por la Santa Sede, que iba acompañado de una foto de la carta en la que las líneas desaparecidas estaban desenfocadas.