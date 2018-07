«Ya dijo Hegel que ningún buen libro se ha escrito a causa del champán» Miguel Ángel Muro posa con su nuevo libro. :: miguel herreros El profesor riojano amplía su ensayo 'El cáliz de letras' con el nuevo libro 'La bodega literaria española' Miguel Ángel Muro Catedrático de Teoría de la Literatura de la UR DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Martes, 10 julio 2018, 23:30

Con motivo del 40 aniversario de la Federación Española del Vino, el catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de La Rioja Miguel Ángel Muro ha publicado el ensayo 'La bodega literaria española' (Endymion, 2018), un apéndice de su monumental estudio 'El cáliz de letras: Historia del vino en la Literatura (Vivanco, 2004).

-¿Continúa siendo en la actualidad el vino un motivo literario?

-Sí. Desde que terminé 'El cáliz de letras' lo que he hecho es continuar la tarea, que también es mi gusto. Y lo que he percibido es que no sólo no han desaparecido las referencias al vino, al contrario, han aumentado porque en la sociedad también ha crecido el interés por el vino, la viña y la cultura vitivinícola. No es nada difícil que eso se traslade a la literatura, al cine

-¿Pero el vino es inspirador o sólo un elemento más de la obra?

-Ya dijo Hegel que ningún buen libro se ha escrito a causa del champán. Por mucho que te pongas 'ciego', el alcohol, a lo mejor, puede ayudarte a desinhibirte, incluso a estar en un estado sensitivo distinto al usual... Lo que se observa en los últimos años es que, por la moda, empiezan a aparecer novelas 'envinadas', empapadas de vino que no son malas, son enciclopédicas porque no sólo hablan del vino sino también de variedades de uva, de una región determinada, etc. 'El hijo de la vid', 'El hijo de la filoxera', 'El silencio de las viñas', 'El porqué del color rojo'... son novelas muy parecidas en ese sentido. En teatro no se ha motivo tanto, casi hay que regresar a Lope de Vega y su 'El galán de la membrilla'. En poesía sí se va notando también la influencia, el vino se toma para hablar de amor, de relaciones eróticas, como es el caso de Clara Janés o González Iglesias.

-¿El tratamiento del vino es distinto, positivo si se concreta y negativo si se generaliza?

-Es posible. Se nota mucho a los autores si saben o no saben, es como si hablas con alguien de literatura y te dice que aún no ha terminado de leer el cuento del dinosaurio de Monterroso... Si el autor está por la labor de que el vino tenga peso en la trama o en la escena, adjetiva y pone algo que salga del mero hecho que aparezca el vino: si le gustó, si era caro, si era de tal marca, si se cayó y manchó la ropa o el mantel... O si volvió a beber después de muchos años de salir de Alcohólicos Anónimos, como ocurre en la novela 'Niños de tiza' de David Torres, cuando el personaje compra una botella en un chino y acaba escupiéndolo por el miedo que le dan los fantasmas que le vienen encima.

-¿Existe algún autor contemporáneo en el que el vino sea un verdadero e importante tema literario?

-Ahora mismo es difícil que en cualquier autor contemporáneo no nos encontremos en determinado momento el vino. Que aparezca con cierta frecuencia... Virginia Gasull es una escritora de novela policíaca que ambienta sus tramas en escenarios vitivinícolas. Y el último que he conocido es Francisco Bescós, residente en Calahorra. Pero si acudes a Andrea Camilleri lo más normal es que encuentres que se habla de vino, además de todo lo 'gourmet'. El alemán Herman Koch escribió la corrosiva novela 'La cena', con algunas de las páginas más hirientes con respecto a la tontería que se produce por el exceso de parafernalia en torno a la cata. Y ahora recuerdo uno de los mejores chistes de Tris en este periódico, uno sobre una cata en el que tras toda la literatura que realiza un personaje en torno al vino, que si huele a tal o cual, otro le responde: «Y un poquito a vino tinto también». Me parece de lo mejor, hay que poner cada cosa en su sitio. Como crítica a los excesos también existe 'Lo mejor que le puede pasar a un cruasán' de Pablo Tusset, muy divertida como comedia.

-¿Hay relación entre los autores que tratan el vino en su obra con que su región de procedencia cuente con tradición vitivinícola?

-Habría que hacer una doble distinción. Por lo general, lo que ha habido son autores, buenos 'gourmets', que llevaban su conocimiento por la comida y la bebida a su obra. Algunos casos sintomáticos son los de Álvaro Cunqueiro y Vázquez Montalbán. Como 'gourmets', se apropiaban de todo lo bueno que encontraban, no se ceñían a una sola zona. Pero sí es cierto que Cunqueiro tiene unas líneas excelentes sobre el vino gallego, mientras que en Vázquez Montalbán no hay especiales elogios al vino del Penedés sino una espléndida relación de referencias a vinos de todo el mundo. Ahora lo que se ve es que hay autores que tienen conciencia de hablar de los vinos de su región porque de esa manera van a conectar mejor con lectores de su tierra.

-¿Y cuáles son sus 'Gran Reserva'?

-Yo me quedaría con Cervantes, que era un gran conocedor del vino, y 'El Quijote'. El bebedor más gozoso que yo haya encontrado en toda la literatura es Sancho Panza. Y hay un brindis que me gusta especialmente de Carlos Marzal.