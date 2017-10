«La dificultad radica en que te expliquen qué expectativas tienen, su música» Sergio Pérez de Heredia posa con los discos que ha diseñado para diferentes bandas. :: justo rodríguez La imagen de los discos de grupos como Los Gandules y Hillbilly Mongows es obra del diseñador logroñésSergio Pérez de Heredia Diseñador gráfico DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Domingo, 1 octubre 2017, 23:37

Probablemente muchos conozcan la música de Los Gandules, aunque tal vez no tanto sus discos. El diseño de los discos 'Mañanas de petanca', 'Tardes de merienda' y Noche de bingo' del popular grupo aragonés es obra del logroñés Sergio Pérez de Heredia. Responsable de Diseño Gráfico y Multimedia en la Universidad de La Rioja, Pérez de Heredia, formado en l Esdir y codirector del curso de verano 'Identidad y música' de la propia UR cuenta con una faceta paralela como diseñador para diversas editoriales y grupos musicales como Hillbilly Mongows y los riojanos Tobogán, Mutagénicos, Los Babas y Conn Bux, entre otros.

-¿Cuál fue el primer disco que diseñó?

-El '39' de After 39, una banda local integrada por mis amigos en la que pensé que era buena idea rasurarle a uno de ellos un 39 en su peludo pecho y hacerle una foto desnudo. Pasado el tiempo alguien me preguntó al comienzo de un concierto de la banda por qué no había hecho el «39» con Photoshop y justo en ese momento salió Sergio Olave, que así se llama el músico, semi desnudo y luciendo el «39». No tuve que contestar a la pregunta pero sí repasar el afeitado alguna vez más.

LA FRASE«Que sea una banda de humor o con la que te ríes no le quita nada de seriedad o dificultad al trabajo»

-¿Ha habido algún disco que no haya podido diseñar por no quedar satisfecho con la propuesta?

-No porque es algo que sólo hago para amigos y si alguna propuesta previa no gusta o no convence del todo se sigue trabajando. Sí que alguna vez nos hemos autocensurado. También hay que valorar que no trabajo solo, que Daniel del Castillo es el encargado de casi todas las fotos de los discos y él es un gran profesional que siempre satisface, al igual que Alejandro Girona en los vídeos o visuales. De hecho, aportan más allá de las fotos y vídeos, podríamos decir que es un trabajo de diseño conjunto.

-¿Es más fácil diseñar la portada de un disco como los de Los Gandules o al contrario, más difícil?

-Para mí, el primer disco de Los Gandules fue una responsabilidad enorme ya que era la primera banda a nivel nacional a la que le hacía un disco y me costó soltarme y poderme divertir con ello. No los conocía demasiado pero, al final, les conté la idea por teléfono y una risotada de Roberto al otro lado me dejó más tranquilo. Que sea una banda de humor o con la que te ríes no le quita nada de seriedad o dificultad al trabajo.

-¿Y es más complicado o más fácil diseñar el disco de un grupo al que admire y del que conoce su discografía?

-Lo cierto es que de todos ellos he conocido lo que hacían, quiénes eran y he charlado mucho antes de hacerles el diseño del disco. La dificultad radica en que te expliquen qué expectativas tienen y de qué va su música. Por lo general te dicen: «Tú eres el artista»; y no es cierto, yo soy diseñador y debo hacer lo que encaje con la banda y su música. Si fuera artista, iban listos... [Risas].

-¿A qué grupo le gustaría diseñar un disco?

-A Los Ganglios, pero si me llamaran les diría que no, que sigan haciendo todo como lo hacen porque es maravilloso. En su día hubiera sido feliz haciéndole la portada a Espanto o a un proyecto que no llegó a salir de dos amigos que se llamaba Payasa y Borracha.

-¿Le ha llegado alguna propuesta de diseño que haya rechazado? ¿Por qué razón?

-Sí, pero por falta de tiempo o porque no los conocía mucho y pensaba que era mejor que se lo dieran a otra persona con la que tuvieran más confianza. Al ser algo que hago por gusto no me veo obligado a nada. Ayuda mucho también que creo que no he cobrado jamás a nadie y eso da cierta libertad para decidir.