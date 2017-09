DÍAS FELICESAquellos veranos intensos de la adolescencia Lunes, 4 septiembre 2017, 00:16

Los mejores recuerdos del verano de Álex Ubago se remontan a ese momento mágico «de finales de junio en el que terminabas el curso y te daban las vacaciones, sobre todo si tenías la suerte de haber aprobado». Era entonces cuando se abría ante él y sus amigos todo un mundo de posibilidades que no podían desaprovechar. «Tenías esa sensación de contar con todo el tiempo por delante», dice. «Recuerdo los veranos de la adolescencia, que vivía intensamente. Con 16 años me fui con los amigos a Salou, que no es muy glamuroso, y nos lo pasamos increíblemente bien. Los mejores recuerdos provienen de aquellos primeros viajes con los amigos, aquellos veranos que uno vive con el apasionamiento de la adolescencia».