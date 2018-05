«Para que un diario sea íntimo y libre no se debe publicar inmediatamente» La escritora y traductora Laura Freixas. :: L.R. Traductora y feminista, presenta en Casa del Libro de Logroño su diario 'Todos llevan máscara' Laura Freixas Escritora DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Jueves, 24 mayo 2018, 00:38

Casa del Libro de Logroño acoge hoy, a partir de las 19 horas, la presentación del segundo volumen de las memorias de la escritora Laura Freixas, 'Todos llevan máscara. Diario 1995-1996' (Errata Naturae, 2018). Traductora y feminista, en este libro habla sobre el proceso de creación de su primera novela, 'Último domingo en Londres', así como del mundo literario.

-Llama la atención que un diario escrito en 1995 y 1996 se publique después de más de 20 años. ¿Por qué ha esperado tanto?

-Porque para que un diario sea de verdad íntimo y libre no se debe publicar inmediatamente después de ser escrito. Yo no escribí aquel diario para ser publicado sino para aclararme yo misma, como desahogo... En aquella época acababa de llegar a Madrid y estaba muy sola, así que le contaba al diario lo que no tenía a quién contarle. Años después ya siento que aquello está suficientemente alejado como para sentir que no soy yo sino otra persona. Entonces yo no era nadie, no había publicado ni mi primera novela, así que como para publicar mis diarios, pero al cabo de unos años ya soy lo bastante conocida como para poder pensar que alguien se va a poder interesar por ellos.

-¿Y ha realizado algún 'maquillaje' en aquello que escribió entonces antes de ser publicado?

-Lo he acortado porque el diario, como el psicoanálisis, es algo muy repetitivo, el avance es muy lento. Cuando escribes un diario en parte es porque quieres corregir las cosas que no te gustan de ti misma y para eso las tienes que entender, así que le das vueltas muchas veces. Y cuando hablaba mal de alguien o hacía un juicio indiscreto cambié los nombres, marcándolos en cursiva, además de cambiar detalles para que nadie pueda reconocerlos.

-Comienza este diario describiendo el proceso de creación de su primera novela. ¿También es una especie de justificación literaria?

-No, porque ya hacía tiempo que estaba escribiendo esa novela y, de hecho, ya aparecía en el diario anterior. Siempre he querido ser escritora, aunque, quizá, en lo que no había reflexionado bastante es en qué género. Parece que el verdadero escritor es el poeta o novelista, que los cuentos, lo que yo había escrito hasta entonces, es sólo un entrenamiento.

-Escribe: «Últimamente soy bastante feliz. El 'bastante' procede de una sensación de trabajar mucho con escasos resultados. Escasos sobre todo en dinero». ¿No es materialista o cómo se entiende?

-Entonces vivía con mi marido, que trabajaba mucho en un ámbito que nada tiene que ver con la literatura o el feminismo. Y yo tenía trabajo pero precario, algo que ha ido a peor en general, aunque no en mi caso. Me planteaba contradicciones porque no quería ser una mujer mantenida y me daba mucho miedo convertirme en una maruja.

-¿Los diarios ayudan a demostrar que los escritores son humanos?

-Efectivamente. Una de mis intenciones era desmitificar la vida literaria, lo difícil que es escribir, publicar y que te reconozcan

-Aludiendo al título e, incluso, a la portada de su libro, ¿si todos llevan máscara, Laura Freixas también y en este diario se la quita?

-Creo que sí. En aquella época yo no llevaba máscara porque no era nadie pero ahora supongo que doy una imagen pública. Quitarse esa máscara es algo positivo, por salud, mostrar tus debilidades.