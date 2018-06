Los detenidos por supuesta agresión sexual en Benicassim quedan libres al no recordar nada la joven EFE CASTELLÓN. Martes, 5 junio 2018, 00:35

El juzgado de Instrucción número 6 de Castellón acordó ayer la libertad provisional sin fianza de los cuatro hombres detenidos por una supuesta agresión sexual a una mujer en Benicassim, ya que ésta manifestó su deseo de no interponer denuncia por «no recordar nada de lo sucedido».

La detención de los cuatro hombres, según han informado fuentes de la Guardia Civil, se produjo el pasado sábado por un presunto delito de agresión sexual a una joven en una playa de la localidad de Benicassim que habría ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la decisión de la jueza se produjo después de que la mujer «manifestara reiteradamente su deseo de no interponer denuncia contra los arrestados y de no continuar adelante con el procedimiento judicial por no recordar nada de lo sucedido». Ante la petición de la víctima y la ausencia de elementos objetivos sobre la entidad de la supuesta agresión y sobre la implicación de los arrestados en la misma, el juzgado de Instrucción 6 acordó ponerlos en libertad con el apercibimiento de que deben personarse en el juzgado que finalmente asuma la investigación cuando se les cite y de comunicar cualquier cambio de domicilio.