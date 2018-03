La despedida de Rosendo pasará por EzcarayFest 'The Southern Avenue', rhythm & blues, gospel y soul sureño. :: l.r. El rockero, Southern Avenue, The Soul Jacket, Mi Capitán y Juanito Makandé completan el cartel JAVIER ALBO Jueves, 22 marzo 2018, 00:53

ezcaray. Se acabaron los misterios y las entregas dosificadas. EzcarayFest volcó ayer todo el programa que le faltaba por dar a conocer y añadió un plato fuerte al cartel que desgranará en la villa riojalteña del 21 al 23 de julio: Rosendo, incombustible pero no tanto -los años no pasan en balde-, ya que el veterano rockero ha decidido cortarse la coleta -solo la musical, tranquilos- y retirarse. Acaba de comenzar la gira de despedida que ha venido a llamar 'Mi tiempo, señorías...'. Con 64 años, de los que ha pasado 45 subido a los escenarios, se lo ha ganado, su tiempo. No es un portazo y, de hecho, al salir dejará la puerta entreabierta. Quién sabe... En su comunicado de despedida hablan de «ni quemarse ni desvanecerse, dejarlo en lo más alto», y también de que «se toma un respiro en un camino que no conoce el punto y aparte y queda en puntos suspensivos». Ahí queda la incógnita; un futuro indefinido para un músico de mucho y exitoso pasado desde aquel 'Fresa', 'Ñu' y después 'Leño'. Lo importante es que este hombre, 'Loco por incordiar' y 'Agradecido' pasará por Ezcaray en julio. Después, ya se verá.

Y no solo él. EzcarayFest también confirmó ayer a Juanito Makandé, que como buen gaditano tira de flamenco, pero lo combina además con jazz y funk. Al escenario El Naturalista también se subirá 'Southern Avenue', un quinteto de Memphis, que se ha hecho un hueco en el panorama musical a través de un estilo muy personal que refunde blues, rhythm&blues y, sobre todo, soul. Ritmo a raudales.

La organización del festival también desveló la participación en el mismo de 'The Soul Jacket', nombre tras el que se encuentra una banda de rock & roll gallega (de Vigo), con tres álbumes en el mercado y un estilo bastante inclasificable, del que un espectador atento podrá diseccionar reminiscencias de Fleetwood Mac de la era Peter Green; de Country Rock, Bob Dylan y, en fin, del Rock & Roll americano y británico de principios de los 70 con el que la banda empezó a tocar en un sótano, un caluroso mes de julio del año 2004. Y, además de a ellos, por Ezcaray también se verá y escuchará a 'Mi Capitán', la banda formada por miembros de grupos como Love Of Lesbian, Standstill o Egon Soda, que presentará su último trabajo, 'Un tiro por la salud del imperio'.

Todos ellos se suman a los anteriormente anunciados: 'La M.O.D.A.', siglas de 'La maravillosa orquesta del alcohol', un septeto nacido en Burgos hace algo más de seis años, cuyo estilo fusiona folk, country, punk y rock and roll; 'Rufus T. Firefly', una banda de rock alternativo surgida hace once años en Aranjuez, liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro. También actuará el compositor, músico y cantante Ángel Stanich, que vendrá con su nuevo disco 'Antigua y Barbuda'.

Al festival ya solo le resta por anunciar las actuaciones matinales del 'Vermú Rockero', gratuitas y en el centro de la villa. Los abonos para asistir a los conciertos cuestan 35 euros, más gastos, solo en ezcarayfest.com y ticketmaster.es