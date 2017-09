Despedida por un mensaje en Twitter Jueves, 7 septiembre 2017, 01:01

El caso de la estadounidense Justine Sacco puede ser la otra cara de la moneda del mensaje de odio contra Arrimadas. A Sacco también la echaron del trabajo tras escribir en Twitter antes de subirse a un avión: «Camino de África. Espero no coger el sida. Estoy bromeando, ¡soy blanca!». Cuando 15 horas después aterrizó en Sudáfrica se le vino el mundo encima. Alguien retuiteó su mensaje y recibió miles de insultos y amenazas. Perdió su trabajo, borró el tuit y pidió disculpas. «Lloré mi peso en agua las primeras 24 horas. Después me despertaba en mitad de la noche y no sabía ni quién era. Tenía un trabajo que adoraba y me quitaron todo», contó en un libro publicado hace dos años.