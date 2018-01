Desiree Akhavan triunfa en el Festival de Sundance con un drama homosexual Su película sobre los métodos para la reeducación de los gais sedujo al publico y al jurado COLPISA / AFP Lunes, 29 enero 2018, 00:35

Los Ángeles. 'The Miseducation of Cameron Post', un drama sobre la terapia de reeducación para homosexuales de la directora Desiree Akhavan, se llevó ayer el máximo galardón del Festival de Cine de Sundance. Con Chloe Grace Moretz como protagonista, cuenta la historia de una adolescente obligada a someterse a terapia tras ser descubierta teniendo sexo con la reina de graduación de su escuela.

«En nombre de todo el equipo de 'Cameron Post' queremos dedicar este premio a los sobrevivientes de la comunidad LGTB a la terapia de conversión», dijo Moretz. La cinta ganadora del gran premio del jurado deleitó e impresionó a la audiencia en su estreno mundial en las montañas de Utah.

'Butterflies' obtuvo el premio del gran jurado a la mejor película internacional. La cinta mexicana 'Tiempo compartido', la argentina 'The Queen of Fear', el director de origen puertorriqueño Reinaldo Marcus Green ('Monsters and Men') y el realizador de ascendencia mexicana Rudy Valdez ('The Sentence') fueron otros de los galardonados.

El premio a mejor documental estadounidense fue para 'Kailash', sobre la cruzada de un hombre para acabar con la esclavitud infantil. El premio del público a la mejor película de EE UU se lo llevó 'Burden', de Andrew Heckler. El premio al mejor director de documental de EEUU lo obtuvo Alexandria Bombach por 'On Her Shoulders', retrato de una niña yazidí que sobrevivió a la esclavitud sexual a manos del grupo Estado Islámico, mientras el premio del público en esta categoría fue para 'The Sentence'. 'Of Fathers and Sons' sobre la radicalización yihadista en el hogar, del celebrado cineasta sirio Talal Derki, ganó en la categoría de documental internacional.

Fundado por el actor Robert Redford, Sundance es un escaparate del cine independiente, y sus ganadores muchas veces son aclamados por la crítica en tanto la muestra sirve muchas veces de trampolín para los Oscar del Hollywood.