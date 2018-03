The Derty Gerties presenta su primer disco, 'Gertified', con dos conciertos por San Patricio

logroño. Durante la jornada de hoy los irlandeses celebran el día de su patrón, San Patricio. Pero también en Logroño. El grupo musical The Derty Gerties ofrece dos actuaciones, una esta noche, a partir de las 23 horas, y otra mañana domingo a partir de las 13 horas. Los dos conciertos se celebrarán en el Biribay Jazz Club y la entrada cuesta 10 euros.

The Derty Gerties es un grupo formado por músicos irlandeses y riojanos, todos ellos afincados en Logroño. «El grupo nació para celebrar San Patricio en Logroño, primero se juntaron unos irlandeses y, después, nos unimos los riojanos», recuerda Larry. Por una parte, los irlandeses Conn Bux y Rob cantan y tocan las guitarras y, por otra, los riojanos Francisco José Larrea ('Larry'), Palo, Serxu, Andrés y Josele tocan el violín, la flauta, el bajo y la batería. Juntos, y después de muchos conciertos, acaban de grabar su primer disco, 'Gertified', en los estudios Rock Lab de Haro, con Dan Díez como productor.

«Como un grupo de músicos de varios países, unidos para disfrutar sobre el escenario y hacer disfrutar al público en directo. Tocamos música celta-rock de diferentes orígenes pero siempre con nuestro propio toque 'gerty'», explica la banda. Entre las once canciones que han registrado en el disco 'Gertified' se encuentran célebres canciones tradicionales irlandesas, como 'Whiskey in the jar', y otras propias como 'The irish sorian'.

«Hemos tocado mucho en la calle y los niños se lo pasan genial, por eso hemos querido hacer una sesión el domingo a la hora del vermú, para que puedan venir las familias con los hijos», explica Larry. La canción 'The irish sorian' pretende ser su 'single' porque «funciona muy bien» y, de hecho, ha tenido buena parte de la razón para editar el disco: «Queríamos tenerla grabada, para poder moverla más, y por eso hemos hecho el disco, aunque sea una edición sencilla».