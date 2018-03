Los derechos de los animales, una reivindicación política y social en auge Concentración de Pacma ante el Congreso el pasado 15 de marzo. :: Fran del Olmo / Efe Filósofos y expertos coinciden en que el alza de esta corriente se plasma en opciones como el Pacma, que aspira a lograr un eurodiputado DANIEL ROLDÁN MADRID. Martes, 27 marzo 2018, 01:03

El texto se mantenía inamovible desde 1804, cuando Napoleón dominaba media Europa, y no dejaba dudas a la interpretación. Las mascotas son «bienes muebles». Un sofá, un jarrón o una mesilla de noche eran lo mismo que un perro o un gato. Hasta que la asociación francesa 30 Millones de Amigos dijo basta y comenzó en 2015 una campaña para promover el cambio del Código Civil de su país con una recogida de firmas masiva (más de 700.000 apoyos). «Los animales sufren, tienen emociones y sentimientos. Es necesario protegerlos de ciertas formas de crueldad», demandó entonces el filósofo y exministro galo Luc Ferry, que se sumó al proyecto sin dudarlo.

Algo parecido hizo Frédéric Lenoir. Este filósofo, sociólogo e historiador apoyó la iniciativa. No era la primera vez que reclamaba acabar con el vetusto artículo. En 2013 había firmado una misiva con otra veintena de intelectuales contra este «absurdo» decreto. Hace dos años, la Asamblea Nacional francesa dio el visto bueno al cambio; el pasado otoño, el Congreso español hacía lo mismo y establecía que los animales no son objetos y que los tribunales deberán determinar el régimen de visitas de las mascotas. Unos cambios que demuestran que la sociedad «está tomando conciencia» y es más sensible. «Los jóvenes son conscientes de que hay mucho sufrimiento detrás del filete que se comen, ya sea por una apuesta vegetariana o porque se interesan en saber cómo ha sido criado ese animal», apunta Lenoir.

Toma de conciencia

«Muchas personas se cuestionan su alimentación», añade el filósofo, gracias a que cuentan con más información sobre la sensibilidad, la inteligencia o la conciencia animal. «Antes creíamos que los cerdos eran idiotas o que las ovejas no podían reconocerse. Hoy sabemos que tienen más conciencia y sensibilidad de lo que pensamos», apunta el pensador galo, autor del libro 'Carta abierta a los animales' (Ariel). «Al tomar esta conciencia podemos llegar a empatizar con la reivindicación de los derechos de los animales. No hay que olvidar que el hombre ha caminado, a lo largo de la historia, hacia el individualismo. Pero ha visto muchas veces que no puede estar solo y tiene que tirar de otra compañía, aunque no sea humana», comenta el escritor Emilio Ortiz, que se ha puesto «a cuatro patas» para escribir 'La vida con un perro es más feliz' (Temas de Hoy), su particular relación (es ciego) con los perros. «El hombre debe revisar su relación con los animales en general. Decir lo contrario no es de seres humanos», enfatiza Ortiz.

La conciencia animalista arraiga en parte de la sociedad. Un ejemplo se vivió en las elecciones generales de 2016. El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) obtuvo 286.702 votos en toda España, pero ningún parlamentario; al PNV le votaron 287.014 ciudadanos, lo que se tradujo en cinco diputados.

Un chasco achacable a la ley d'Hondt, que reparte los escaños del Congreso, pero que en las elecciones europeas de 2019 puede mutar en final feliz. Si repiten resultado podrían obtener un eurodiputado «después de quince años peleando», asegura Silvia Barquero, reelegida este fin de semana presidenta del Pacma.

Barquero coincide con Lenoir en que la lucha por los derechos de los animales vive «su mejor momento», pero cree que todavía queda mucho por hacer. «En España siempre somos los últimos», lamenta. No solo en la modificación del Código Civil, sino en la aprobación del Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, que prohíbe, entre otras cosas, cortar rabos, orejas o dientes para fines estéticos. «Se ha tardado treinta años en aprobarlo», recalca la presidenta del Pacma, que se fija tres grandes objetivos: evitar el sacrificio de animales, como ya han logrado en algunas autonomías; la prohibición de los animales en los circos, al igual que han hecho 17 países europeos, el último el Reino Unido; y la eliminación de las corridas de toros. «Cada vez cuentan con menos interés por parte de los jóvenes», dice Lenoir, que cree «fundamental» apostar por la educación antitaurina para erradicarlas.