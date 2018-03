«Se ha dejado de lado el juego, que es el motor de aprendizaje del niño, sobre todo en Infantil»

Cuando los alumnos llegaban a su mesa con las fichas y lloraban porque no habían tenido tiempo de completarlas o se habían salido de la línea de puntos, Raúl Bermejo se dijo: «Esto lo tengo que cambiar, más que nada para que disfruten ellos y yo como docente».

A partir de ahí comenzó su pequeña revolución, basada en un metodología lúdica que respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño y sus intereses. Una experiencia que ha trasladado a tres libros y a las redes sociales, y que hoy le trae al Aula de Cultura LA RIOJA-UNIR. La cita, a las 20.00 horas en el Centro Ibercaja de Portales.

-Creatividad, emociones, deporte y valores son los pilares de una buena educación, según usted.

LAS FRASES Lección de un alumno «'¿Calvito, por qué gritas tú si a nosotros no nos dejas gritar en clase?', me dijo Héctor un mal día mío» Sistema actual «Tal y como se plantea el aprendizaje, con ficha y en el pupitre, es un continuo estar sentados»

-Sí, perfectamente podrían ser los pilares fundamentales y, aunque parezca obvio, también la vocación.

-Pero la vocación se tiene o no se tiene. ¿Habría que hacer un casting entre los futuros profesores?

-No sé si casting, pero sí un tiempo de prácticas para que cada uno sea honesto consigo mismo y valore si le gusta la profesión que va a ejercer el resto de su vida.

-¿Cuándo empezó a cuestionar y a cambiar el sistema con el que se trabaja en las aulas?

-Empecé a darme cuenta de que no lo estaba haciendo bien porque veía a niños con cuatro años totalmente desmotivados hacia el aprendizaje. Me puse a investigar a nivel autodidacta, a leer sobre el cerebro del niño, el nivel de desarrollo y vi que no lo hacía nada bien. El día que se me pusieron a llorar unos pocos porque tenían que repetir sus fichas llegué a casa, reflexioné y decidí que tenía que cambiar de método. Al fin y al cabo, los niños tienen que jugar y no tienen que estar todo el día sentados en una silla.

-Usted es reacio a los deberes, a que los más pequeños hagan fichas, a que tengan que aprender a leer en Infantil... Es un antisistema.

-Creo que cada vez somos más los antisistemas, lo que pasa es que yo lo hice público, y lo hice a través de las redes sociales (en Facebook e Instagram en @thinksforkids) como un desahogo porque en mi círculo estaban cansados de escucharme. Fue como una terapia personal y también para decir a la gente que hay otras formas de enseñar y de hacer partícipes a los niños en el aprendizaje. ¿Antisistema? Pues sí, si lo quieres llamar así perfecto.

-¿Por qué nuestro sistema educativo se empeña en ir contra la naturaleza de los niños?

-Llevo años intentando dar respuesta a esos interrogantes. No se trata de buscar culpables continuamente, sino de sentarse y ver qué camino hay que ir y, sobre todo, qué es lo que dicen las investigaciones. Yo no me invento nada, hay investigaciones que corroboran lo de hace cien años. No sé quién ha creado este sistema, si la sociedad o los propios docentes, y hay que plantearse hasta qué punto se está haciendo bien. Ten en cuenta que el cerebro de un niño va creciendo a lo largo de los primeros siete u ocho años y los cambios son abismales en este tiempo. Y tal y como se plantea el aprendizaje, con fichas y sentados en un pupitre, es un continuo estar sentados. Se ha dejado de lado el juego, que es el motor de aprendizaje de un niño, sobre todo en la etapa de educación Infantil.

-¿Con qué respaldo o impedimentos se enfrenta a la hora de aplicar sus métodos de trabajo?

-La verdad es que he tenido mucha suerte. Cuando dejé el libro de texto en un segundo, tercero o cuarto plano me reuní con las familias y les expliqué cómo quería enfocar las clases. Les dije que para mí lo más importante era que sus hijos fueran felices en el colegio y todos lo entendieron. Tuve el apoyo del 100% de las familias, también de mis jefes y no de todos los profesores pero sí de los de mi nivel de 4 años. Y vieron la magnífica evolución de los niños y, sobre todo, que disfrutaban aprendiendo.

-¿Qué principales lecciones ha recibido de sus alumnos?

-Las lecciones son diarias. Una me la dio Héctor. Llegué al aula un día en el que no me soportaba ni a mi mismo tras haber pasado una mala noche. En clase yo siempre dejo hablar y ese día, no sé si había más nivel de ruido o era por mi cabeza, me fui al grito para pedirles que se callaran. Se levantó Héctor y me dijo: «Calvito, ¿por qué gritas si tú a nosotros no nos dejas gritar en clase?». Me lo tomé como una lección, una demostración de que somos ejemplo de aprendizaje para ellos. Y lecciones como esa, todos los días.