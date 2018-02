«Defendemos la música libre de ataduras» Una veintena de intérpretes participan en cada show de Music Has No Limits. :: mhnl Tomás Aldás Manager de Producción MHNL Music Has No Limits ofrecerá su nuevo show el sábado en Riojafórum un año después de su presentación en Logroño JONÁS SAINZ Logroño Martes, 20 febrero 2018, 12:12

Queen, Michael Jackson, U2, Guns N'Roses, The Police, Adele, Lady Gaga, David Guetta... incluso Bach y Puccini caben en su repertorio y en su estilo: grandes temas musicales que son casi himnos, versionados, fusionados y reinterpretados en un show lleno de energía. Definido como 'la playlist de tu vida', Music Has No Limits (MHNL) regresa a Logroño un año después para ofrecer su nuevo espectáculo en Riojafórum (el sábado a las 20.30 h.).

-¿Qué van a ver los que acudan a su concierto en Riojafórum?

-Nos gusta definirnos como espectáculo, no como concierto, ya que Music Has No Limits se compone de muchos más ingredientes que una actuación musical. Hemos creado un nuevo territorio a partir de la fusión de grandes himnos de todos los estilos y todas las épocas sobre el escenario en un mismo montaje, y lo hacemos con una puesta en escena espectacular. Hacemos viajar a la audiencia. Que sientan que están esa noche en la Ópera de París, en una fiesta dance de un club ibicenco, que les envuelva la energía de un macroconcierto de rock y el calor de un local de jazz en Nueva Orleans....

-¿Qué diferencia hay entre este show y el que ya ofrecieron hace un año en el Teatro Bretón?

-Estamos mejorando el espectáculo constantemente, añadiendo nuevos temas y efectos. A partir de la misma esencia de fusionar todos los estilos de todas las épocas, hemos renovado el repertorio y la puesta en escena ha crecido sobre el año pasado: tiene efectos visuales mucho más potentes, hemos actualizado la caracterización de los personajes, hay nuevas sorpresas... Van a disfrutar lo mismo quienes vinieron en 2017 y las personas que aún no han presenciado nuestro show.

-¿Hay un estilo musical, una tendencia o una época que predomine en el espectáculo o es la mezcla precisamente su sello particular?

-En efecto, la fusión de todos los géneros y de todas las épocas es uno de los elementos que mejor nos define.

-¿Y hay alguna línea argumental?

-La rebeldía ante las normas. MHNL nace de la pasión de un grupo de artistas que rechazan los límites tradicionales que se usan en el mundo de la música, donde todo se ordena de forma rígida en estilos, épocas, artistas, zonas geográficas... En cambio, la música es libertad. La emoción no entiende las fronteras y nosotros queremos llevar al público a un nuevo espacio de fantasía en donde nada está escrito, donde no existe más límite que la imaginación.

-¿De dónde proceden sus músicos?

-La compañía está formada por un centenar de artistas de varias nacionalidades. Somos una suma de culturas, lo que enriquece mucho el resultado final. Tenemos músicos y cantantes que se han formado en escuelas muy prestigiosas y también autodidactas con un gran talento.

-Quedan un poco anónimos, ¿no cree? De hecho, cada uno representa un personaje.

-Así es. Entendemos nuestros shows como creaciones globales. Cada uno de los artistas se diluye dentro de los personajes que interpretan y prefieren ceder el protagonismo al montaje conjunto.

-¿Cuántas personas trabajan en un concierto como el de Riojafórum?

-En cada ciudad del Spain Tour participan una treintena de personas, entre artistas y especialistas. Es un montaje muy complejo en el que damos la misma importancia a los aspectos artísticos y a los técnicos. El show se sostiene sobre una gran labor de iluminación, sonido, visuales, coreografía, caracterización, etcétera. No podría funcionar de otro modo.

-¿Cómo se elige el repertorio?

-Antes de mostrar el show al público estuvimos cerca de un año seleccionando el repertorio que nos ha servido de base. Elegimos las canciones por su capacidad de conmover, de evocar sensaciones y recuerdos entre la audiencia. Hay una frase que han utilizado varios medios de comunicación y que nos encanta: que hemos creado "la playlist de su vida" para la audiencia, una lista de streaming perfecta. Y hemos añadido nuevos temas durante el tiempo que llevamos de gira, ya que el show es una criatura viva que sigue creciendo.

-¿Y las versiones, cuál es el criterio para adaptar cada tema de un modo u otro?

-Le damos la vuelta a todo y lo interpretamos como no había sonado antes. Enlazamos piezas maestras de la música clásica con funk, góspel y rap con heavy metal, sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de house... Cuando crees que va a entrar el cantante suenan las cuerdas, cuando reconoces unos compases de clásica entra el DJ... El público se pregunta a cada momento qué vendrá ahora...

-Puede parecer excesivo que un tema que empieza con un aria operística termine en heavy metal. Purismos fuera, ¿no?

-Defendemos una visión totalmente libre de la música, sin ataduras y sin límites. MHNL se dirige a todo el mundo que ama la música, a los melomaníacos. Siempre aconsejamos al público que venga sin ideas preconcebidas y sin prejuicios, con ganas de disfrutar.

-¿Qué hacen ustedes diferente con un tema musical a lo que hacen las bandas tributo?

-Es otro concepto totalmente distinto. Ellos tratan de que su concierto suene como el de los artistas a los que homenajean. En nuestro espectáculo la música es el hilo conductor de una experiencia mucho más amplia.

-¿Qué es lo que hace única la música en directo?

-Tiene una fuerza especial, única. Cada noche es irrepetible. Tienes que vivir esa experiencia.

-¿Cuál diría que es la filosofía de MHNL?

-Lograr que el público salga de la sala cargado de energía positiva.

-Realmente no hay límites para la música. ¿Cuál cree que es su principal poder?

-Pero, ¿realmente alguien concibe la vida sin música?