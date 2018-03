Oso de Oro para la debutante directora rumana Adina Pintilie

La rumana Adina Pintilie ganó ayer, contra todo pronóstico, el Oso de Oro en la Berlinale con su primera película, 'Touch me not', una controvertida exploración sobre el sexo y la intimidad. Por partida doble se premió al cine hispano con 'Las herederas', del paraguayo Marcelo Martinessi, que se llevó el Oso de Plata a la Mejor Actriz para Ana Brun y el premio Alfred Bauer, instituido en memoria del fundador del festival y para distinguirla como una película que abre nuevas perspectiva. El Oso de Plata a la mejor interpretación masculina fue para el joven francés Anthony Bajon, por 'La Prière', dirigida por Cédric Kahn. El Gran Premio del Jurado fue para la polaca 'Twarz' (Mug), de Malgorzata Szumowska.

La película rumana causó polémica y deserciones en la sala el día de su estreno, tanto por sus exhaustivas exposiciones de sexo y sadomasoquismo, como por los monólogos terapéuticos de personajes incapacitados para el tacto humano, pese a no faltarles nada, o discapacitados que viven en plenitud su sexualidad. 'Touch me not', se convirtió, sin embargo, en la apuesta de un jurado determinado a premiar 'su película' en lugar de dejarse llevar por las preferencias de críticas o público en un festival en el que no había claros favoritos.