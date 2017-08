Daniel Craig protagonizará otras dos películas de James Bond

Daniel Craig volverá a ser James Bond, si las negociaciones de última hora no lo impiden. Una decisión que el actor de Chester ha tomado tras prometerle los productores la desorbitada cifra de dinero que solicitaba para ponerse el esmoquin por quinta vez. Esa era una de las principales exigencias de Craig, que también había dicho que preferiría «cortarse las venas» antes de volver a encarnar al espía más famoso de la historia. Pero Craig ha reculado. Según señala el periódico 'The Sun', el granito de arena que ha provocado su cambio de decisión, además del económico, es la opción de no contar con Sam Mendes como capitán de una de las franquicias más rentables.

La relación entre Craig y el director de 'Skyfall' y 'Spectre', las dos últimas entregas de la saga Bond, se fue enfriando hasta que se congeló, según el rotativo británico. La primera de las dos nuevas películas se estrenará en 2019 y todavía no tiene un título oficial, aunque se especula con 'Shatterhand'.