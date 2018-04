'Current Biology' publica un estudio sobre dinosaurios liderado por la UR La prestigiosa revista científica se hace eco de la investigación de Angélica Torices, llevada a cabo junto a universidades de España y Canadá L.R. Viernes, 27 abril 2018, 00:42

logroño. Un estudio científico sobre la forma y el desgaste de los dientes de los dinosaurios no sólo demuestra que estos animales carnívoros devoraban a sus presas mordiéndolas y desgarrándolas sino, también, que no todos atacaban a las mismas especies, según fuera su tamaño y su textura.

Así se desprende de una investigación liderada por Angélica Torices Hernández, directora de la Cátedra Extraordinaria de Patrimonio Paleontológico de la Universidad de La Rioja, que ayer publicó la prestigiosa revista científica 'Current Biology'.

El artículo, titulado 'Puncture-and-pull biomechanics in the teeth of predatory coelurosaurian dinosaurs', plasma las conclusiones del estudio coordinado por la paleontóloga de la UR Angélica Torices, en colaboración con investigadores de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Alberta (Canadá) y la Universidad de Toronto (Canadá).

Antes de dirigir la Cátedra Extraordinaria de Patrimonio Paleontológico de la UR, Torices permaneció como investigadora postdoctoral en la Universidad de Alberta (Canadá), donde se especializó en el estudio de los dinosaurios carnívoros del Cretácico Superior de América del Norte y Europa.

También ha desarrollado la profesora Torices Hernández una nueva línea de investigación sobre las condiciones paleoambientales y paleoecologicas de las formaciones geológicas Dinosaur Provincial Park (Canadá) y Horseshoe Canyon (Estados Unidos) a través de análisis isotópicos.