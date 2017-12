EL CUPÓN DE LA ONCE CELEBRA EL 15 ANIVERSARIO DE VOCENTO Miércoles, 6 diciembre 2017, 23:47

Vocento protagoniza el cupón de la ONCE del próximo miércoles, 6 de diciembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen de Vocento con motivo de su quince aniversario. En la imagen, Antonio Mayor, director de comunicación de la ONCE; Óscar Campillo, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento; Iñaki Arechabaleta, director general de Negocio de Vocento, y Ángel Sánchez Cánovas, director general de la ONCE.